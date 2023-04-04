TomoWork与多家学院合作 为特需学生提供就业培训

刘懿萱 报道

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非营利团体TomoWork将与工艺教育学院和五所理工学院合作，共同为特需学生提供职业培训与就业机会。

TomoWork与工艺教育学院、南洋理工学院、义安理工学院、淡马锡理工学院、共和理工学院和新加坡理工学院星期一（４月３日）签署谅解备忘录，在2023加强残障服务总蓝图（Enabling Masterplan）下，通过多项合作计划，为实现在2030年将残障人士就业率提高到40%的愿景而努力。

推出人才创新计划

在新推出的人才创新计划（Talent innovation programme）下，TomoWork 将与科技公司合作，为学生提供参与创意马拉松比赛的机会。另外，加快培训人才计划（Talent Accelerator Programme）和人才探索计划（Talent Explorer Programme）也将继续为残障及有特殊需求的学生牵线搭桥，帮助他们从校园过渡到职场。

参与加快培训人才计划和人才探索计划的共和理工学院毕业生陈思恩（21岁）说，她之前对未来工作的选择不确定。

在参与计划后，她学到了企业运作的相关知识，认识了更多特需学生，对自身能力的信心也增加了。现在，她已成为了谷歌新加坡的一名数字营销助理实习生。

工艺教育学院总裁卢巧玉说，许多雇主已经将多元化作为企业的核心商业价值观之一，但他们在实施的过程中可能面临挑战，“很高兴可以通过合作，连接有不同需求的社区、公司和高等教育机构来克服这些挑战”。

TomoWork已与谷歌、领英（LinkedIn）、美光科技等超过50个企业达成合作，提高他们对特需学生群体的意识，让更多企业成为具包容性的雇主，聘用多元化的员工。

我之前对未来工作的选择不确定。在参与计划后，我学到了企业运作的相关知识，认识了更多特需学生，对自身能力的信心也增加了。

——共和理工学院毕业生

陈思恩