旅巴司机缺六成 底薪三千仍难聘

本地旅游业逐渐回暖，旅游大巴司机人力却缺六成，业者纷纷提高底薪至三千多元还增加佣金吸引司机加入，可是职缺仍填不满。

随着我国防疫措施松绑，全球各地也大致恢复到疫情前常态，旅客也纷纷开始出游，过去几个月各地旅客到访本地的数据皆不俗。然而，本地旅游业虽见曙光，但也并非毫无挑战。

全国旅行社协会（NATAS）中国入境旅游主席萧方敏接受《新明日报》访问时透露，公司旗下有30多辆旅游大巴，目前绝大多数仍未找到司机。

他说，疫情期间旅游业停摆，所有司机都转行，目前仍未归队，但现在旅游市场已稳健复苏，市场至少缺60％的大巴司机。

“旅游大巴司机薪水现在保底3500元，每跑一趟我们会给佣金或奖励金。但现在每个行业都在抢人，而旅游大巴行业可能比其他行业辛苦，时间不固定，所以还没有找到人。”

萧方敏说，希望当局能够协助，开放更多外籍员工名额，以应对目前旅游市场的需求。

杰出旅运服务（JQ Travel）老板符懋远（58岁）接受《新明日报》访问时说，本地旅游人次仅恢复大约40％，但是各大旅运服务公司就已经面临缺司机的局面。主要原因包括老一辈司机退休，年轻一辈转行或驾私召车，很少人愿意从事旅运巴士服务的工作。

“旅运巴士司机的时间很长，有时需要凌晨4点就开工，中间休息一下，傍晚再出来驾车。本地人不愿意做。”

符懋远说，公司已经调整司机薪金，从过去两千多到目前三千多元，但他坦言：“四五千元恐怕都没有人要来。”

符懋远和萧方敏都说，不少业者希望政府能够放宽外籍司机的人力配额，助业者扩充人手。

完整报道，请翻阅2023年4月4日的《新明日报》。