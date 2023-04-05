为下月“腾飞”做准备 75％飞禽顺利入住万礼新家

裕廊飞禽公园约75％飞禽已顺利入住万礼新家，搬迁工作预计4月底结束，为新公园下月正式迎宾做准备。

万态保育集团动物护理团队副总裁内维斯（Luis Neves）兽医博士日前接受媒体访问时说，集团2021年底开始筹划“大迁徙”，估计搬迁工作需约16个星期。

“我们至今已经转移了超过2000只飞禽，进度良好，应该能在接下来几周搬完。”

他说，安排到最后才迁移的飞禽包括企鹅，因为“这是个既简单又复杂的过程”。搬迁企鹅时将使用冷藏卡车，车内的温度会维持在12摄氏度，笼子里也会放置冰块，“就像冰镇香槟一样”。

裕廊飞禽公园今年1月关闭后，万态保育集团从1月4日开始陆续将园内的飞禽搬迁到新加坡飞禽公园（Bird Paradise），共有约400个种类，约3500只，其中4％属濒临绝种，8％属濒危，10％为脆弱禽类。

新加坡飞禽公园位于万礼一带的万态野生动物世界，距离裕廊飞禽公园约18.8公里，车程约30分钟。搬运工作一般上午7时开始，最后一趟卡车最迟9时出发，确保搬运过程在上午11时停止。

内维斯说，飞禽的安全是首要考量。搬迁之前，园方仔细研究整个流程，尽量把风险降至最低。“上下车其实最容易，最难的是要训练飞禽配合，确保过程顺畅，不让飞禽承受太大压力。”

为此，饲养员早在一年多前就开始通过喂食奖励，训练飞禽自愿进入笼子或搬运箱，让搬迁工作事半功倍。

内维斯说，有些飞禽体积大，力道也大，很容易弄伤自己。在这种情况下，最安全的做法是用网快速把它们套住，再抱到箱子中。

他强调，搬迁过程中，飞禽没有注射任何镇定剂。“园区里总会有动物因为生病而须要送去医院……但没有飞禽因为搬迁而影响健康。”

搬迁前，所有飞禽也都接受全面的健康检查，包括照X光和抽血，了解它们的内脏功能。搬家当天，饲养员和动物护理团队也会做最后检查，确保飞禽的健康情况良好。

在决定飞禽的搬迁顺序时，负责人员会看新鸟舍是否准备就绪，以及让适应能力较强、受训较好的飞禽先搬。

内维斯举例说，最先搬入丰隆基金绯红湿地的是金刚鹦鹉。“它们本来就熟悉大空间，能较快适应新环境，进而成为新环境的导师。后来迁入的飞禽会观察‘前辈’在哪里觅食、在哪里筑巢。”

此外，飞禽抵达新家后，饲养员会注意它们是否进食良好、是否同其他伙伴互动，以及有没有找到合适的栖息处。“新鸟舍里有更多品种的飞禽，它们需要时间了解没接触过的鸟类；它们会好奇怎么和其他鸟群互动。”

新加坡飞禽公园将在5月8日对外开放，迎接第一批访客。