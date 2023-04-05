新监管准则明年生效 公益与大型慈善机构董事任期限10年

我国自2007年推出准则以来，首次为董事任期设限，这是为了鼓励慈善机构尽早规划好接班事务。如果慈善机构认为有必要延长某位董事任期，这项决定日后须在举办董事选举的会员大会上通过。

从2024年起，本地公益机构及大型慈善团体的董事任期不可超过10年，若要延长任期须在会员大会通过。慈善机构也应将环境、社会与治理（ESG）的理念纳入作业方式。

慈善理事会修订慈善团体与公益机构的监管准则，于星期二（4月4日）公布详情。理事会说，新准则可提升慈善领域的监管水平，让新加坡人更有信心捐助和支持慈善事业。

理事会去年就拟议修订的内容展开公众咨询，同134家慈善机构代表进行小组讨论。修订后的准则会在明年1月1日生效，不过慈善机构只须在各自新财政年开始后落实准则内容。

目前，如果慈善机构认为有必要延长某位董事任期超过10年，须在年度报告中说明原因。新准则生效后，这项决定须在举办董事选举的会员大会上通过。

这是我国自2007年推出准则以来，首次为董事任期设限。理事会指出，这是为了鼓励慈善机构尽早规划好接班事务。

此外，目前的九项大监管原则会简化为六项，理事会也首次在新准则中提出ESG理念，鼓励慈善机构展开更环保和可持续的活动，也要与利益相关者保持良好关系，并达到较高的治理标准。

不少慈善机构反映，制定ESG政策的成本非常高，因此理事会不强制它们这么做，但会同合作伙伴制定相关指南和框架，为慈善机构提供培训。

慈善机构等级简化为两类

目前，慈善机构根据规模，划分为四个等级。新准则将等级简化为两大类，即第一和第二等级。第一等级包括年收入总额介于5万元至1000万元的中小型非公益机构慈善团体。所有具公益机构资格的慈善团体，以及年收入总额1000万元或以上的非公益资格大型慈善机构，则会纳入第二等级，接受更严格监管。

改用积分制评估 慈善机构是否合规

理事会接下来评估慈善机构是否合规时会改用积分制。此外，只符合部分要求的慈善机构，以后也能在填写合规清单时选择新增的“部分合规”选项。

慈善机构目前只能选择“合规”或“不合规”。不合规者会被扣分，这可能影响他们申请公益机构的资格。

改用积分制后，每符合一项要求就获得两分，不完全符合则获一分。理事会指出，有关部门评估公益机构的申请时，会积极考虑那些获得至少61分并及时提交财务和合规文件的申请。

志愿福利团体CampusImpact有几名董事的任期已经超过10年。执行董事陈诗韵受访时说，作为小型慈善团体，要找到合适的董事人选是个巨大挑战。“不过，文化、社区及青年部非常谅解我们面临的限制与挑战……每当我们想要延长任期，只要说明原因，就会获得当局大力支持。”

陈诗韵也说，CampusImpact三年前开始规划更新领导层的事务，至今委任了五名新董事。她希望新一代的领导能凭借丰富经验，更好地带领团队。