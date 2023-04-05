纳税人错报估税扣税 税务局去年追征4800万元

过去五年，纳税人因错误申请估税扣税而须补缴的税额逐年递增，除2021年外。新加坡国内税务局去年为此发出近10万张追征税单，税额共计4800万元。

根据税务局提供给《联合早报》的数据，纳税人在2018估税年因错误申请估税扣税（tax relief）而须补缴的税额为3300万元，在2021估税年达到3700万元，去年更增三成至4800万元。

税务局说，2022估税年的追征税额增多，主要是因为有更多人申请子女和父母估税扣税，而出错的申请也增多。“虽然税务局为纳税人提供便利，按照他们在前一年的估税扣税申请预先填写扣税项目，纳税人仍应核实信息以确保准确。”

纳税人最常弄错的依然是子女、父母和配偶等估税扣税项目。多数申请者并不符合获得扣税的条件，较常见的问题是受抚养者（子女、父母或配偶）的年收入在前一年超过4000元的门槛，因此不可扣税。

另有少数错误申请源于有超过一名纳税人为同样的受抚养者重复申请扣税。如果这些纳税人是共同抚养父母或子女，他们可按照协议好的比例申请扣税额，但加起来的总数不应超出合格扣税额。

税务局提醒仔细检查报税单

正值报税季，税务局特别提醒纳税人仔细检查报税单上预先填好的估税扣税项目，如果因为个人情况有变，不再符合条件获得特定扣税，应及时修正，同时把任何符合条件的新扣税项目加入申请。个人所得税的估税扣税上限为每年8万元。

首次报税者的报税单上没有预先填好的估税扣税项目，他们可根据税务局网站的资料查看自己可申请的项目及相关条件。新一年报税期限本月18日截止。

BDO税务咨询公司个人税务与移民部执行总监吴素咪受访时说，税务局去年追征的错误申请扣税额骤增，相信是因为当局加强借助人工智能等技术侦查这类错误，而且有更多还在上大学的子女年收入超出4000元，父母因此不再符合扣税条件。

“现在很多年轻人擅长使用科技，尤其在冠病疫情期间，更多大学生开始经营网络生意，或兼职当送餐员等，这些收入如有记录在案，而且超过4000元，当局就会发现他们的父母不符合扣税条件。”

通过合格子女估税扣税（Qualifying Child Relief），父母可为每名子女申请4000元的扣税额。子女除须符合收入条件，还须未满16岁，或仍是大学或其他教育机构的全职学生。

至于错误申请父母估税扣税的情况，则比较可能是因为一些人没有注意到在计算父母的收入时，免税的股息或银行利息等也须包括。

安永（ EY）人员咨询服务合伙人张乐怡指出，许多人的生活在疫情期间有变化，例如年轻人如果通过实习赚取超过4000元的年收入，就不能再算作受抚养者。有的母亲可能往年曾申请祖父母看护者估税扣税，但在疫情期间失去工作，因此无法获得这项仅提供给在职母亲的扣税项目。

她说，更多人错误申请估税扣税，说明纳税人对相关条件的了解不足。“虽然这些错误申请很可能是无心之失，加强教育公众了解有关估税扣税的申请，并多提醒公众有关申请扣税的条件，将有助于改善情况。”