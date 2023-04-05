东博会巡展疫情后亮相新加坡 推进新中互联互通新通道建设

新中伙伴关系升级之际，中国—东盟（亚细安）博览会疫情后恢复境外巡展并首次走进新加坡，进一步推进中新互联互通国际陆海贸易新通道建设，为双方企业经贸往来提供交流合作平台。

率代表团到访我国的中共广西自治区党委书记刘宁星期二（4月4日）在巡展开幕式致辞时说，在李显龙总理访华后，广西代表团此行是从地方层面落实两国领导人达成的系列重要共识，“正当其时，恰逢其势”地深化双方各领域友好交流和务实合作，推进高标准、高质量合作。

刘宁是中国今年1月松绑防疫边境管控后，首位到访我国的中国省级“一把手”。他在新期间也同政商界领袖会面，包括星期一（4月3日）出席中新互联互通国际陆海贸易新通道经贸合作恳谈会，探讨在贸易投资、产业升级、供应链物流、通道数码化等领域的合作。

出席开幕式的通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪致词时说，广西是新中两国在重庆战略性互联互通示范项目（CCI）下，推进国际陆海贸易新通道的重要合作伙伴，当前两国正进入发展双边关系的新阶段，新加坡与广西的经贸关系也将不断增强。

与广西贸易额同比增长82%

陈杰豪介绍，在2022年首11个月，新加坡和广西的贸易额已达62亿人民币（约12亿新元），同比增长92%，同期我国对广西的投资也同比增长82%。

陈杰豪指出，巡展活动将成为双方企业开展业务对接、发现新商机的有效平台。我国企业可以通过巡展活动拓展中国国内市场，广西企业也可以通过平台将我国作为进入东南亚国家的市场的跳板。

参加经贸合作恳谈会的新加坡太平船务执行主席张松声接受《联合早报》采访时说，企业开拓海外市场时，须充分了解当地市场和政策才能建立信心，而东博会为本地中小企业提供了更好了解广西市场的平台。

张松声认为，广西的经济虽然不如广东等省份发达，但丰富的土地和人力资源让它拥有后发优势。不过，他也指出，亚细安各国不同的贸易规则，依然是广西企业进入本区域市场所面对的现实问题。

在中国—亚细安新能源电动车生产基地的展位上，广西贵港市港北区招商促进局局长韦晖受访时说，因为关税和牌照费的考量，广西电动摩托车企业不把主力放在进军新加坡市场，而是利用新加坡自由贸易港的特性，以此为中心辐射整个东南亚市场。

由东博会秘书处、新加坡工商联合总会及广西商务厅联合主办的巡展，星期二至星期三（4月5日）在滨海湾金沙博览中心举行。