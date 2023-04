新的天际剧场的亮点之一是设有LED屏幕,可以放大鸟儿展翅、舞动羽毛等细微动作,让更多观众能看清演出。表演内容也更新了50%,将为观众带来声光电多重震撼。目前,这些鸟儿已逐渐习惯了表演环境。

新加坡飞禽公园的飞行空间更大,百鸟相处更和谐,飞禽表演有了大屏幕后也将更精彩。

新的天际剧场空间比原在裕廊飞禽公园表演区大一倍,两场招牌秀“猛禽表演”(Predators on Wings)和“展翅高飞表演”(Wings of the World)都将上演。