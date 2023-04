旧运动鞋回收后,处理成建筑等材料还是转卖到其他国家继续使用,从资源利用的角度来说,后者更为环保。

然而,当初向公众募捐旧鞋时若打着再循环成建筑材料的名堂,负责回收的分包商却擅自把旧鞋转卖,这就是失信违约的行径。这件事突显了应对气候变化课题的不同立场及复杂性。

永续发展与环境部长傅海燕星期二(4月4日)受邀出席在李光耀公共政策学院举办的《气候变化时代的风险与韧性》(Risk and Resilience in the Era of Climate Change)新书推介座谈会上,回答公众提问时,谈到自己对不久前一则新闻报道的看法。新闻揭露,几双捐赠给旧鞋回收计划的运动鞋出现在印度尼西亚以二手货售卖,负责该计划的分包商Yok Impex已被终止服务。