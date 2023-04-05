林燕斌说：“我参加健美比赛是想摆脱人们对摊贩的刻板印象，站在台上也让我有满满的成就感，成为儿子的榜样和骄傲。”

练就一身健硕身材的林燕斌（31岁）是健美先生，也是广告模特，他还有另一个身份，就在售卖鱼丸面。

林燕斌13年前跟随师傅学做手工鱼丸，五年前在师傅退休后接手红山一带的鱼丸面档，开始自己经营档口。他每天凌晨2时就起床开始捏鱼丸，这些年他也在父母和妻子的支持与合力帮助下，在巴西班让开设了第二家分店。

虽然面档生意忙碌，林燕斌仍勤于锻炼肌肉，是健美赛场上的常客。尽管同台的选手大多是专业的全职健身选手或教练，他却凭着一己之力，坚持每天晚上在结束档口的生意后到健身房去操练。两个月前，他还在健身国际联合会（Fitness International Federation）举办的健美比赛中荣获亚军。

他笑说，自己从小身型瘦弱，经常被同学调侃，所以在当兵时便把握机会加强锻炼身材，健身的习惯一直持续至今。“我每天只睡两三个小时，凌晨两点起床准备捏鱼丸，收档后已经是晚上10时，接着就去健身。”

林燕斌在开第二家档口之前也曾兼职当消防员和健身教练，甚至在偶然的机会下被星探看上。然而，艺人的生活只开启不到三个月，林燕斌便决定解约，回归平淡的摊贩生活。

他坦言，自己虽有过一朝成名的梦想，但是在正式踏入行业后才发现自己不适应需要应酬交际的生活，最终决定放弃这个机会，安心踏实地把日子过好。如今，他对自己的生活很满足，最大的缺憾是没有太多时间陪伴七岁的儿子。

对于健美比赛是否能为他增加收入，他摇了摇头说：“我参加比赛只是想摆脱人们对摊贩的刻板印象，站在台上也让我有满满的成就感，成为儿子的榜样和骄傲。”