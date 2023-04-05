自带触觉VR手套 玩游戏远程医疗更逼真

戴着特制虚拟实境触觉手套捧着心脏，手指头能感受到心脏扑通扑通地跳动。这不是科幻电影里的情节，而是未来医学系学生上课能尝试的东西。

这款“自带触觉”的虚拟实境触觉手套取名Haptglove，由新加坡国立大学医疗健康创新与科技研究院团队花了两年多的时间研发。戴着它与虚拟的人或物体互动，能“摸出”形状、大小及软硬度等，甚至能感受到“动态反馈”（dynamic feedback，即震动加触感），如跳动的心脏、旋转的玩具、雨滴落在手上的瞬间等。

领导研究的国大生物医学工程系教授林水德受访时说，虽然市面上已经有类似的虚拟实境手套，不过它们所提供的触觉反馈有限。这促使他和团队研发触感更真实的手套，“让使用者可以自由、不受约束地用触觉探索虚拟世界”。

记者试用手套原型后发现它相当轻巧，手指能活动自如。相比之下，记者戴着的VR头戴设备要显得厚重多了。（视频截图）

让中西医疗培训更真实

团队指出，触觉手套其中一个潜在的应用范围是中西医疗培训，受训者戴着触觉手套时能感受病人心跳、组织软硬等信息，比起传统的虚拟训练更逼真。

参与研究的国大生物医学工程系博士生戚家铭说：“中医四诊中的切诊，主要依靠触摸病人身体和把脉来了解疾病。这需要大量训练与实践才能掌握。利用触觉手套，我们可以将训练转移到虚拟现实中，通过触摸虚拟病人来感受不同脉相，不同身体组织的软硬等，从而加快训练并减少成本。”

团队指出，利用触觉手套进行医疗培训，比起传统的虚拟训练更具真实性。（国大提供）

触觉手套的应用很大程度上仰赖搭配手套的软件。医疗健康创新与科技研究院科技转化经理杨裕全博士指出，团队正在为手套进入商业化量产之前做准备，包括开发应用程序接口（API），以让使用者为各自的软件创建客制化的触觉。团队也在开发手套的扩增实境性能，让用户能在现实世界触摸到虚拟的东西。