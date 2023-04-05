餐馆失火食客逃 料停业三周装修

疑餐馆厨房电线起火，吓得数名食客往外逃，员工尝试灭火不果，厨房陷火海被烧毁，预计需停业三周装修，损失惨重。

这起火患发生在星期二（4月4日）下午约2时，地点是彭亨街（Pahang Street）一家售卖巴东饭（Nasi Padang）的餐馆“Sari Ratu Restaurant”。

记者接获读者通知，抵达现场时，火势已经扑灭，多辆消防车和警车在场，警方也大范围封锁了部分阿里哇街（Aliwal Street）和彭亨街道路。

失火的餐馆共有三个店面，餐馆侍应生穆罕默德（27岁）受访时说，当时店里的火警大响，他马上去查看情况，在厨房发现电线起火冒烟。“我赶快通知同事，当时顾客只剩下五人，马上叫大家先疏散出去。”

穆罕默德尝试用两个灭火器灭火，岂料火势越来越大，黑烟滚滚，他只好赶快逃命，所幸民防人员接获通知后，及时抵达现场灭火。

附近商店的员工阿佛思（39岁）说，当时听见火铃响后，就看到失火单位狂冒浓烟。

浓烟直冲天际

据阿佛思提供的视频，失火餐馆后方冒出滚滚黑烟，浓烟直冲天际，火势也烧到了排烟管。

餐馆负责人黛比（52岁）表示，相信厨房已经被烧毁，损失还未能计算，但晚上没办法营业了。

记者星期三（5日）再次走访餐馆时发现，两名员工在清理地面上的积水。不愿具名的业主告诉记者，餐馆预计要三周才能重整开业，目前无法估计损失。“餐馆是清真认证的，希望能赶上开斋节之前恢复营业。”

店员捧收银机慌逃

隔壁店员得知失火，吓得拿着收银机逃命。

在失火单位隔壁餐馆工作的伊薇特（42岁）受访时说，当时听见火警，走到隔壁去查看情况。得知失火后，她马上通知同事和顾客逃命，当时店里只剩下一桌客人。“我很害怕，担心火势蔓延开来，烧到我们的餐馆，情急之下，我马上打开收银机，抱着装钞票、零钱的收银盒逃出去。”

她说，所幸火势最后有被控制下来，没有波及她们的餐馆，也能够如常营业。

完整报道，请翻阅2023年4月5日的《新明日报》。