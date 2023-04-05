四房式百万组屋 今年第一季达21间

今年第一季全岛有21间四房式百万组屋，比去年同期高出两倍，这些单位主要分布在达士岭、红山、女皇镇和大巴窑等地区。

根据早前建屋局公布的数据，我国今年第一季整体组屋转售价涨幅已有所放缓，环比增长0.9%，是10个季度以来最小的。虽然价格涨幅看来已放缓，但四房式百万组屋却出现激增的现象。

单单今年第一季就卖出21间四房式的百万组屋，是有史以来最多四房式组屋破百万的一季，打破2021年第四季卖出17间这类单位的纪录。另外，去年第一季卖出七间四房式百万单位，相比之下今年就同比增了两倍。

今年出现四房式百万组屋的地区包括红山、市中心中央区、加冷黄埔、女皇镇和大巴窑，将近一半来自达士岭摩天组屋。红山则卖出四间，女皇镇有三间。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹受访时说道，四房式百万组屋今年激增可能跟降温措施有关。去年9月底的新一轮降温措施规定，私宅屋主售屋后须等15个月才能购买非津贴转售组屋。若是55岁及以上者若从私宅搬到四房式或更小型转售组屋则不受此限制。

黄秀莹认为，这可能让年纪较大或预算较高的前私宅屋主转向四房式单位，进而促成更多这类单位破百万。

房地产业资深分析师麦俊荣告诉《新明日报》，破百万的四房式组屋主要集中在靠近市区的成熟区，附近有受欢迎的学校。他不排除一部分的购买者原本有预算要买五房式单位，但由于这些区没有那么多五房式可选择，四房式单位成为下一个最佳选项。

完整报道，请翻阅2023年4月5日的《新明日报》。