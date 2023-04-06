黄循财：在数码时代更显重要 实体图书馆提供 人与人联系空间

黄循财相信，无论是成人或孩童，都希望拥有更丰富和有意义的体验。正因如此，在社媒普及化和人手一机的时代，有深度的长篇内容仍受青睐，书籍销量近年在许多国家回弹，而本地也有更多人定期阅读。

在借阅电子书越来越方便的时代，实体图书馆在一些人看来可有可无，副总理兼财政部长黄循财指出，实体图书馆提供一个将人与人联系在一起的空间，在数码时代更显重要。

黄循财星期三（4月5日）为榜鹅区域图书馆主持开幕时说，数码时代瞬息万变，各种潮流趋势在社交媒体上来得快去得也快，不少人担心，人们的注意力越来越短暂，以追逐即时的满足感为至上。

黄循财认为，这些担忧不是没有理由的，但他相信，无论是成人或孩童，都希望拥有更丰富和有意义的体验。正因如此，在社媒普及化和人手一机的时代，有深度的长篇内容仍受青睐，书籍销量近年在许多国家回弹，而本地也有更多人定期阅读。

“我们的文化机构也要与时并进，并不是模仿或加强追逐即时满足感的文化，而是提供更多机会，让人们获得更深入和丰富的文化体验。”

公众如今可通过国家图书馆管理局的应用Libby免费借阅电子书，有些人怀疑这样是否还需要实体图书馆。黄循财强调，实体图书馆作为一个让人们相互联系的空间，在数码时代尤为重要。

坐落于榜鹅综合社区中心One Punggol的榜鹅区域图书馆共有五层楼，是目前最大的公共图书馆。另外三间区域图书馆分别位于裕廊、淡滨尼和兀兰。

新设“Launch”商业咨询中心为创业者提供培训

第一和第二层楼是供儿童阅读和学习的空间，今年1月底已投入运作。虽只是局部开放，图书馆过去两个月的访客已超过9万人次，与其他区域图书馆不相上下。在2月份，单是开放借阅的儿童书籍和无障碍馆藏的借书量，就比其他三所区域图书馆的平均借阅量多出75％。

最新启用的第三至第五层楼设施，面向青少年和成年人。

设在四楼的“Launch”商业咨询中心，通过提供咨询服务、大师讲习班和交流活动，支持有意创业者迈出第一步，也让个体创业者（solopreneur）和自由业者掌握实用信息和提升技能，让业务更上一层楼。

四楼的另一新亮点是新兴科技展示空间“ExperienceIT”，对象是成年人和年长者。

亚马逊云科技是首个与图管局合作，为这个空间设计展览的企业伙伴。展览设有数个演示屏，以深入浅出的游戏方式讲解人工智能和机器学习的基本概念。

其中引人瞩目的是一部类似电玩的DeepRacer自动驾驶赛车系统，公众可从中体会如何运用机器学习方法，训练一部虚拟自动跑车，并与系统的人工智能赛车手“飙车”。

亚马逊云科技新加坡公共部门总经理陈德琳说，公司设计这一系列趣味学习体验，是希望让各年龄层和背景的公众，包括年长者，能以玩乐的方式接触科技，了解这些科技如何应用在日常生活中。

40多岁的飞机师许耀全每隔两周就会带三个年幼的女儿到榜鹅区域图书馆借书，星期三他独自参观ExperienceIT空间时，也找到了自己感兴趣的学习内容。“我平时会阅读关于特斯拉（Tesla）自动驾驶车的资料，对机器学习颇感兴趣。这些展示可激发人们更深入地探索，下次会带孩子一起来玩。”

榜鹅福记海鲜馆贡献史料 丰富“榜鹅故事”展览

老字号餐馆榜鹅福记海鲜1990年代初搬离榜鹅尾，兜兜转转20多年后又重返这个“发祥地”。餐馆第二代后人贡献有关榜鹅和餐馆的史料，收录在榜鹅区域图书馆的“榜鹅故事”展区。

位于榜鹅区域图书馆四楼的“Singaporium”，是国家图书馆管理局首次在图书馆开辟的永久展览空间，呈现同新加坡历史与文化遗产有关的故事。

接下来两年，Singaporium会以“榜鹅故事”为主题。策展人收集了榜鹅老居民的回忆和口述历史，通过照片、视频以及多媒体互动演示屏，呈现榜鹅在不同时代的发展面貌。

榜鹅福记海鲜创办人陈春庭原本经营酱料厂，晚上兼驾德士，因常载客到榜鹅尾，他认为此地适合开餐馆，于是自己研制辣椒螃蟹秘方，1969年在榜鹅尾设立海鲜餐馆。

榜鹅尾一带后来被政府征为公共发展用途，榜鹅福记1994年搬离后，先后在世界贸易中心（现为港湾中心）和滨海乡村俱乐部营业。榜鹅尾“The Punggol Settlement”餐饮项目2014年建成后，榜鹅福记隔年迁入营业。

陈春庭的三女儿陈淑贞（64岁）说，父亲对榜鹅尾很有感情，当年在这里创业给他带来好生意，因此坚持要重返这一带营业。陈春庭2016年过世，享年90岁。

Singaporium策展人访问了陈春庭的长子陈增霖。陈增霖也是餐馆董事，除了提供餐馆的旧照片，他也贡献了自己用摄像机拍摄的榜鹅尾早期风貌的视频，成为多媒体展示的一部分。陈增霖去年11月过世。

陈增霖的妻子杨淑卿（57岁）说，与家族生意有关的故事点滴能收录在图书馆展区，一家人感到欣慰和荣幸。她指出，榜鹅旧时风貌很多已不存在，展览能让年轻一代了解这一区的变化。

榜鹅区早在1800年代中逐渐形成，最初都是甘榜和种植园。1960年代起，到榜鹅吃海鲜和玩水上运动成为许多人喜爱的休闲活动。1970年代至1980年代，榜鹅曾是工业化养猪场的集中地。