剪票员变巴士车长 35年开同一路线

从当年的剪票员，培训变成巴士车长，还在同一条路线开了35年巴士，乘客过年过节时都会送他年饼和水果。入行53年的巴士车长，想继续开到退休。

这名在新捷运担任高级巴士车长的赵子华（72岁），从1970年当起剪票员，15年后由于无需再剪票，于是接受培训，并于1985年出任车长至今。

他受访指出，当车长后就一直驾驶100号路线巴士，在实龙岗和锦茂之间川行，直到三年前才转到315号路线。

30多年来都跑同一条路线，除了轻车熟路外，赵子华也与乘客培养出深厚情谊。“很多乘客都成为朋友，有的已是两代人坐过我开的巴士，他们每次上巴士都会和我打招呼，有的乘客甚至过年过节时都会送我年饼或水果。”

三年前转到315号路线时，他感到非常不舍。

谈及过往难忘的经历，他指都和乘客有关，依旧记得数十年前，他准备驶出巴士站，但看到一名女乘客匆匆跑过来，于是他停下巴士等对方，女乘客后来询问他的名字，之后还投稿到当年的《星洲日报》表扬他。

“我也曾碰过一个盲人乘客，当时他无助地站在路边，不断用拐杖敲柱子。我于是将巴士停在对面，询问后才得知乘客坐过站，无法在陌生环境下回家，我就载他回到熟悉的车站。”

除了喜欢和乘客交流，他指也很享受开巴士有广阔的视野，可看沿路风景，令他乐此不疲。

“如果公司允许，我甚至希望可工作到80岁，也希望本地的年轻人能加入这个行业，毕竟这是很好的工作。”

赵子华在长达53年的巴士职业生涯中，除了曾获卓越服务奖（EXSA），也在上周的康福德高企业有限公司20周年庆中获得服务最久的员工奖。

完整报道，请翻阅2023年4月6日的《新明日报》。