走道现“瀑布”门前积水 逾百居民申诉盛港新组屋问题多

盛港预购组屋建成，超过120名新屋主上网请愿申诉问题多，包括下雨时走道会积水、木质地板接缝没铺平等，甚至有居民拍到走廊出现“雨水瀑布”的状况。

盛港Fernvale Dew有屋主两周前在联署网站change.org发起请愿书，指不少于2月间领了钥匙的屋主发现屋内有多项缺陷，包括空心或碎裂的瓷砖、门上与框架有裂痕、踢脚板倾斜等等，此外，该住宅区也未完工，还在建设当中的部分设施包括停车场。

根据请愿书，该项目的建筑服务中心团队已与屋主接洽尝试解决这些问题，然而做工依旧有欠理想，且有者交屋超过一个月，但整改工程仍还在进行着。换言之，相等于延后至四、五月才交屋。截至星期四（4月6日）早上，请愿书已有超过120人联署。

《新明日报》记者联系受影响屋主，林锶瑜（30岁，补习老师）与丈夫于2018年中申请该项目，原本计划可以于2021年中搬进去迎接老二，没想到两个孩子都出生了才终于在今年2月20日领到钥匙。

“我们在踏入新屋之前就有其他邻居在群组里提醒我们一定要仔细检查房子，结果一踏进屋内就发现不少问题，包括踢脚板倾斜也没有涂上硅胶、墙壁有凹凸、乙烯基地板没黏合好、磁铁门吸没有对齐等等。”

“我们向建筑服务中心反映后，照约定两周后再回去看，发现用来标志问题所在的胶带全都拆了下来，我们以为问题全都解决了，进一步检查才发现有的并没有，缺陷还在。”

建屋局：问题陆续解决

建屋局回复《新明日报》询问时表示，Fernvale Dew 共有10座组屋，含1188个单位。为了让屋主能尽快搬进新家，当局已与承包商合作，优先完成该区组屋建筑，也在该项目一些建筑工程如天台和观景台等仍在进行的同时，开始陆续让屋主领取钥匙。

针对当局所收到来自该区屋主就屋内情况的投诉，当局表示，这些情况与其他项目类似，大多与表层、装置和配件上的小缺陷有关，例如墙漆不平整、门或窗框有划痕和踢脚板有接缝等。

“这些缺陷不会影响组屋的结构完整性，也不会影响单位的功能或宜居性，通常可以容易且迅速地整改。”

当局表示，在收到并确认这些状况后，会与承包商尽量在14个工作日内完成整改。有少数的情况下这些问题会需要更多的时间来解决，建筑服务中心会会给予居民相应的通知。就该区而言，当局表示大部分通报的问题已在两周内获得解决。

完整报道，请翻阅2023年4月6日的《新明日报》。