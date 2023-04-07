平均可省20％用电量 建屋局拟回收电梯升降动能辅助运作

根据电梯能量回收系统，建屋局将在符合条件的组屋电梯安装额外设备，把电梯升降时产生的能量用于电梯内的照明、通风和楼层显示屏等。

组屋可通过电梯和楼顶，肩负起更大的节能角色，成为绿色建筑。建屋发展局计划把电梯升降所产生的动能转化成电能来辅助电梯运作，并在未来三年为1000多座组屋安装太阳能板，进一步减少组屋区的能源消耗。

建屋局星期四（4月6日）宣布，将启动新的电梯能量回收系统（Elevator Energy Regeneration System），在符合条件的组屋电梯安装额外设备，把电梯升降时产生的能量用于电梯内的照明、通风和楼层显示屏等。当局将在明年开始安装新系统，预计平均可节省20％的电梯用电量。

第八轮批量招标 千余组屋将安装太阳能板

建屋局同时宣布，启动第八轮SolarNova租赁太阳能板批量招标项目，涵盖阿裕尼—后港、义顺和盛港市镇的1075座组屋，以及卫生部、国防部、建屋局、移民与关卡局等10个政府机构的一共104个建筑与设施，包括邱德拔医院、外交部总部大楼和关卡综合行动指挥中心等。

预计到了2026年第三季，这些建筑将装有太阳能板，提供113兆峰瓦的太阳能装机容量，相当于为2万8000个四房式组屋单位供电。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期四到康埔桦组屋，视察楼顶太阳能板的安装情况。他受访时说，通过SolarNova计划，太阳能板所收集的能源可为组屋电梯、水泵及公共空间的电灯等设施供电，其余能源可输送回电源网。“公共空间的用电量占整座组屋的约10%，善用太阳能可以带来显著的经济效益。”

SolarNova计划由建屋局和经济发展局共同领导，自2014年推出以来承诺提供440兆峰瓦的太阳能装机容量，相当于为11万个四房式组屋单位供电。本地共有约1万座组屋，约3300座已安装太阳能板，这些组屋公共空间的平均净能源消耗为零。

陈杰豪说：“当局的目标是尽可能在更多组屋安装太阳能板，在规划招标顺序时，所考量的因素包括每座组屋的技术可行性，以及时间、技术设施和规模经济等。”

建屋局计划在未来三年，逐步为所有适合的组屋安装太阳能板。本次招标活动在6月4日截止，合约会在第四季颁发。