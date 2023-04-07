李显龙总理（左一）星期四（4月6日）在位于德惠弯的阿哈尔回教堂同300名回教徒及其他来宾一起享用开斋饭食。出席开斋饭会的还包括蔡厝港集选区议员、贸工部长颜金勇和贸工部兼文化社区及青年部政务部长刘燕玲（右边红衣者）。

李总理也以马来话为电台录制了一段祝语，希望本地回教徒过个有意义的斋戒月。社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高受访时说，很高兴李总理能够到阿哈尔回教堂与马来回教社群一起开斋。也是主管回教事务部长的马善高介绍，李总理每年都会同回教徒一起享用开斋饭，希望这个传统能够继续延续下去。