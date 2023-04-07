调查：近半看护者有患抑郁症风险

卓越慈怀研究与教育中心委托第三方展开的调查显示，九成看护者觉得护理费增加；每五人中，有四人担心负担不了护理费。近半数看护者同时担任全职工，每天须照顾亲人的时间平均约七小时，看护责任则平均持续了六年。

近半看护者有患抑郁症的风险，担心如何应付不断上涨护理费的看护者，患抑郁症的风险更是一般看护者的10倍。

由卓越慈怀研究与教育中心（Palliative Care Centre for Excellence in Research and Education，简称PaIC）委托第三方展开的调查显示，九成看护者觉得护理费增加；每五人中，有四人担心负担不了护理费。

这项调查从去年10月至今年1月进行，访问200名看护者。他们是托福园居家护理病患的家属，平均55岁。近半数看护者同时担任全职工，每天须照顾亲人的时间平均约七小时，看护责任则平均持续了六年。

配合成立30周年，慈怀疗护机构托福园（Dover Park Hospice）星期四（4月6日）主办研讨会，聚集从业者、学术界、政策制定者、看护者，以及来自医疗界的社区服务业者，交流照顾患有重症者的经验与看法。近250人参与研讨会，托福园医疗总监许荣焕医生在会上公布了上述调查结果。

单身看护者患抑郁症风险是已婚看护者3.6倍

许荣焕指出，调查显示有两组看护者特别值得关注。第一组是年龄介于46岁至60岁的看护者，有47%受访的看护者属于这个年龄层，偏离了看护者大多是年纪较大退休人士的认知；有更多年纪较轻的看护者，意味着当中不少人还得兼顾工作。

第二组则是单身看护者，占调查人数约三分之一。由于须独自照顾亲人，他们可能缺少精神支持或实际援助，以致单身看护者患上抑郁症的风险是已婚看护者的3.6倍。

许荣焕建议聆听看护者的心声，不仅给予他们更多经济援助，也让他们知道有哪些护理培训课程，同时为看护者提供更多的喘息护理（respite care）。调查结果显示，须兼顾看护和其他职责，以及因看护责任而缺乏个人时间，都是增加看护负担的首要原因。

经济方面，有九成的看护者希望获得更多居家保健与社会护理服务的经济援助与津贴；87％希望居家护理的家庭看护者，可获更多经济奖励；82％希望有更多保健储蓄存款或技能创前程培训补助，以用于看护课程或服务；同样有82%觉得家庭看护者应获得医疗津贴以照顾好自己的健康。

至于看护技巧的培训，有超过六成的受访者觉得没掌握足够的看护知识，因此希望接受更多负担得起的看护培训，包括更广泛地使用科技来获得医疗和社会护理服务。

卫生部医药服务总监麦锡威教授致辞时强调：“为了能更好地支持这些看护者，我们不仅要确保慈怀疗护机构和卫生部加入行列，也需要其他社区护理业者和社会的参与。”