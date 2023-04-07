精致西点小贩中心飘香

黄毓玲早前在医院当五年护士，后来转换跑道到本地各大酒店当甜点师达八年。她2021年得知国家环境局推出培育新手小贩摊计划后，决定申请经营甜点摊位。

卸下五年的护士服，再脱下八年的“厨师袍”，女子摇身成了摊位老板，将小巧精致的西式甜点带入熟食中心，让食客能以平价尝到酒店级别的甜点。

黄金坊熟食中心在2023年3月初开始，出现一档名为“帽子猫”的西式甜点摊。一眼望去，两层的玻璃柜子摆满琳琅满目的甜点，在主打传统饮品和主食的熟食中心中显得格外突出。

小小的摊位内，一个娇小的身影正在忙进忙出，而这些可口的甜点就出自她的巧手。

黄毓玲（35岁）早前在医院当护士约五年，后来决定转换跑道专研甜点，到本地各大酒店当甜点师长达八年。她2021年得知国家环境局推出培育新手小贩摊计划后，决定申请经营甜点摊位。

初当老板的她聊起创业过程，满脸笑容。她在中学时期就对烘焙感兴趣，但她当时只当是爱好，后来误打误撞报读护士课程而当起护士。“当护士这段期间我几经思考，决定追随自己的兴趣，改当甜点师。”

有了自己的摊位后，黄毓玲凡事亲力亲为，顾客的反馈都不错，每次推出甜点不到三四个小时就被一扫而光。

黄毓玲将过去在酒店工作的经验派上用场，配合大众喜爱的口味，推出10种较受欢迎的甜点，包括柠檬塔、玛德莲蛋糕（Madeleines）、蔓越莓司康饼（scones）和香蕉蛋糕，每个甜点价格介于1元5角至4元。她也计划配合每个月的节日，推出每月限量甜点。

妈妈力挺当摊位助手

对于女儿突然转换跑道开店当老板，母亲张湘儿（67岁）给予全力支持，甚至当起摊位助手，帮女儿打点生意。

从事会计业长达30多年的她，完全不担心女儿经营摊位过于辛苦，也不担心生意做不起来。“只要看到女儿开心地做自己热爱的事情，我就觉得很欣慰。”