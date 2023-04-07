经营最佳角度 早报摄记苦等八小时捕捉“习马”握手81秒

配合“定格百年”摄影展，《联合早报》摄影团队于4月8日、15日和29日，分别在勿洛公共图书馆、裕廊区域图书馆，以及兀兰区域图书馆举办摄影讲座，分享采访经历和新闻照片背后故事等。

2015年11月7日，全球瞩目的“习马会”在新加坡香格里拉酒店登场。《联合早报》高级摄影记者叶振忠记得，当天为了取得最佳摄影角度，他一早就到酒店驻守，等了八小时后终于捕捉到中国国家主席习近平和时任台湾总统马英九握手长达81秒的画面。这历史性的画面也让他至今仍印象深刻。

习马会下午3时举行，但叶振忠早上7时就抵达香格里拉酒店。当时已有不少摄影记者在排队，在记者会开始的一小时前，当局才允许媒体进入会场。

“临场反应非常重要，我通过安检后，马上跑到第一排，因为唯有这样才能从最好的角度拍到两位领导人。拍这个重要场面的压力很大，我记得两人离开会场后，在场的记者都不约而同地松了一口气。对摄影记者而言，能有机会捕捉这个历史性的画面，是非常难得的经历。”

配合“定格百年”摄影展，《联合早报》摄影团队于4月8日、15日和29日，分别在勿洛公共图书馆、裕廊区域图书馆，以及兀兰区域图书馆举办摄影讲座。三场讲座的时间为早上11时至中午12时30分，入场免费，须预先报名。

叶振忠将在首场摄影讲座上，与公众分享习马会的采访经历和其他新闻照片背后的故事、摄影记者的工作流程，以及新闻摄影的发展和演变。他说：“摄影记者得在压力和紧张的情况下，捕捉新闻发生的决定性瞬间，并用一张照片带出整个新闻事件。我希望这个讲座能让公众更了解新闻摄影的挑战。”

早报高级摄影记者蔡家增是第二场讲座的主讲人，他将分享体育摄影须注意的事项，及街头摄影的技巧。“体育摄影是比较有挑战的摄影类别，摄影记者需有敏锐的观察力、好体力，对所拍摄的体育项目和选手的背景也要有一定了解，才能以最快的速度捕捉精彩的瞬间。体育摄影作品须具备视觉感染力，并带出选手的表情和情绪。”

出动无人机记录疫下点滴

早报高级摄影记者谢智扬则会介绍早报如何借助新科技为读者带来全面新闻内容。例如，摄影团队在阻断措施期间，出动无人机记录我国在疫情当下的生活面貌，及去年马来西亚大选期间，团队如何运用照片、视频和直播等提供最即时的新闻。“我希望让公众看到早报不断创新的精神，以及摄影记者所付出的努力。”

另外，公众也可报名参加图像转印工作坊，把早报摄影团队拍摄的数码照片，转印在宣纸和相纸上制成艺术品。

定格百年摄影展在来福士城购物中心三楼举行至星期天（4月9日），展出早报摄影团队历年捕捉的100幅具代表性的作品，从黑白到彩色照片，展示早报新闻摄影的发展轨迹。

摄影展也会走入邻里，星期六（8日）起在勿洛和裕廊区域图书馆举行，下星期一（10日）起在兀兰区域图书馆展出。