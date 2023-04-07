不忍“孤魂”无人理 碧山亭“领养”数百先辈遗骨

不忍数百“孤魂”无人理，广惠肇碧山亭文物馆决定将其“领养”祭拜，不让先辈被遗忘。

清明是华人传统中的祭祖节日，这段时间本地华人多有扫墓、或是扶老携幼到骨灰塔祭祀，拜祭过世先人亲属的习俗。

摆放在广惠肇碧山亭“百姓堂”里的数百个骨灰埕，长久以来却从未有后人打理、拜祭或是认领，直至今年的清明节。

广惠肇碧山亭原是广籍人士的坟山，1973年我国政府颁令禁止土葬，广惠肇碧山亭遂于1979年全面“封山”，转型为火葬骨灰塔形式的管理组织。之后掘坟起骨的先人遗骨，以及碧山亭大庙宗祠重建时无后人认领的骨灰埕，都齐聚摆放到了“百姓堂”。目前存放在那里的先人骨灰埕已有数百个。

广惠肇碧山亭文物馆副主任庾潍诚博士于2021年上任后，得知“百姓堂”的存在与由来，一直心系这些先人。

他受访时解释，这些先人遗骨多年来无人理的原因有三：有的是无后代，有的则是时代太久远，后人已不知道先人的存在，也有者是因为后人已改信其它宗教而未做处理。

不忍这些先辈被遗忘，庾潍诚积极征得碧山亭六常务同意与批准，带领同仁以文物馆名义领养和拜祭“百姓堂”里的所有孤魂，并计划将拜祭“百姓堂”作为文物馆的例常活动。

第一次拜祭于上个月14日进行。八名文物馆同仁，先是拜大伯公禀告，再拜祭“百姓堂”。祭品包括香火蜡烛、金银宝帛、水果斋菜等，仪式简单但不失庄重。

提及何以决定率同仁领养这些或与自己非亲非故的先辈遗骨，庾潍诚说，华人传统素有注重“饮水思源”的美德。

“再者，我们也希望能让公众知道，碧山亭除了是个坟场管理组织、售卖骨灰位以外，也很重视并照顾那些无后人的孤魂。此外，我们也希望将碧山亭打造为本地的文化中心，因此我们近年来也在抢救入收“咖啡山”的早期华人墓葬文物，而如今这么做也是一样的想法。”

完整报道，请翻阅2023年4月7日的《新明日报》。