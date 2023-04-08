访客人数限制解除 清明扫墓现人潮但不拥挤

随着冠病防疫限制已全面松绑，光明山普觉禅寺解除了访客人数限制，估计这个清明时节扫墓祭祖的人潮已恢复到疫前的七成。蔡厝港和万礼骨灰瓮安置所这个长周末的停车位也早已预订满额，但未出现拥挤现象。

耶稣受难节（4月7日）是公共假期，很多人趁这一天去扫墓祭祖。《联合早报》记者上午8时走访普觉禅寺，发现人颇多，但现场井然有序。

普觉禅寺发言人受询时透露，寺方在今年清明期间解除了访客人数限制，访客无须再分批预约进入。

“从3月25日至今，清明节访客达10万人，今天公假单日就有大约1万人。不过为了避免拥堵，入口处仍安排了保安，控制车辆。”

前去拜祭先人的林春兴（56岁，汽车零件销售）说：“我们每年这时候都会来这里祭拜。我们兄弟姐妹四个带着家人，十几人一起来表达心意，也希望清明扫墓的传统能传承下去。”

三大骨灰瓮安置所 全天开放约一个月

国家环境局早前提醒，预料今年清明祭祖活动会集中在3月18日至4月16日，尤其是周末、清明节正日以及受难节，更可能是高峰。

为分散人潮，由政府管理的三大骨灰瓮安置所（蔡厝港、万礼和义顺）在这段大约一个月的时间全天开放。

星期五假日当天上午约11时，记者在义顺骨灰瓮安置所看见，祭拜处约有50多人，没有出现拥挤情况。

在以往清明时节人潮汹涌的万礼骨灰瓮安置所，这天早上9时左右也不拥挤，通往那里的路段也没塞车。过了10时，访客才略微增加。

刘建春（60岁，兼职保安）与妻子和两名女儿上午9时抵达万礼骨灰瓮安置所，很快就完成拜祭。他说，疫情前一般得花两个多小时才能够完成拜祭，包括轮候焚烧供品，这回很惊讶虽是假日却没有太多人，交通也很顺畅。

“我们过去三年没来拜祭，主要因为当时有很多管控措施，担心会等更久。”

环境局在前年和去年规定，在清明尖峰时段开车前往万礼及蔡厝港骨灰瓮安置所必须提前上网预约停车时段，以避免过度拥挤。

截至4月7日下午3时，这两个地点的停车位在受难节长周末都已预订一空。万礼的停车位在10日、15日和16日也全被预订；蔡厝港15日和16日的车位则剩约三成。

从10日到14日，驾车者无须预订蔡厝港骨灰瓮安置所的停车位，但万礼骨灰瓮安置所仍须预约，目前的空位剩约18％到45％。

刘建春3月初就预约了星期五这天早上10时的万礼停车位，但因为担心公假的扫墓人多会塞车，就提早一小时抵达，结果也获准进场。

倪丽英（55岁，经理）与九名亲戚租了私人巴士，于早上10时到蔡厝港骨灰瓮安置所拜祭。据她估计，这个假日的人潮比疫前的周末多约两成。

“我们选择在公假日来扫墓，因为想省下年假去旅游。而且，我们预料应该不会有太多人，因为这里向来访客相对较少，影响应该不大。”