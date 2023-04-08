专家：本地冠病病例增 或与旅游活动恢复有关

根据卫生部网站最新数据，3月26日至4月1日这一周，冠病感染人数为2万8410个，比前一周的1万4467人多近一倍。受访专家认为，虽然冠病病例增加，但是大多数病患症状轻微，因此无需采取额外防疫措施。

本地上周新增冠病病例大幅增加，达今年以来的最高水平，专家指出，这与新加坡人恢复旅游以及入境新加坡旅客增加有关。

根据卫生部网站最新数据，3月26日至4月1日这一周，冠病感染人数为2万8410个，比前一周的1万4467人多近一倍。3月26日至4月1日，有339人为新入院者；每日平均住院人数达180.3人，高于前一周的143.5人。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授分析，病例增加的可能原因有很多，而他认为最有可能的是出外旅游的新加坡人和到本地游玩的游客增加所致。

他说：“据报道，3月入境旅客超过100万人，这表明我国已回到2019年的情况。我们可能会看到一系列地方性呼吸道病例上升，具体为害病毒则取决于新加坡人前往的国家和旅客的来源。”

淡马亚也认为，冠病病例增加也可能与检测增加，以及人们自然感染和接种疫苗后获得的免疫力减弱有关。

一名上周确诊的林姓科技业产品经理（31岁）受访时说：“我的同事从韩国旅游回来后确诊，我和她有近距离接触，相信因此感染冠病。这是我第二次感染，身体没什么大碍。我发现身边确实有越来越多人受感染，所以会提醒身边朋友要小心，如果可以就去接种追加剂。”

他因为确诊而无法参加清明扫墓。他说，最近清明节、耶稣受难节和回教徒斋戒月同时到来，许多人会出席不同的聚会，因此得格外注意避免传染病毒。

澳洲印度等地也出现类似情况

传染病专科医生梁浩楠指出，其他国家如澳大利亚和印度也出现类似情况，可能与目前流行的XBB1.5和其后代谱系的变种毒株流传有关。

根据covSPECTRUM平台，各国正相继出现传染力更高的XBB.1.16变种毒株。

梁浩楠认为，虽然冠病病例增加，但是大多数病患症状轻微，因此无需额外防疫措施。不过，他说，年长者和高风险群体应该定期接种追加剂。

他也说：”每两三个月可能出现大量病患的情况会是新常态，不管怎么样我们都要学会适应。”

淡马亚也认为，本地现在还无须重启安全管理措施，因为与2022年的奥密克戎疫情不同，目前到综合诊疗所求诊的急性呼吸道感染病患没有明显增加，从冠病病患床位占用率来看，医疗保健系统也未承受更大压力。

他说：”我们也不知道哪些措施真正有效，我们2月回到疾病暴发应对系统（DORSCON）绿色警戒级别后，在病毒10个潜伏期中，病例数量都没有激增，现在调整状态不太可能对病例数产生影响。 唯一有效的举措是像2020年武汉封锁那样的严厉措施，但目前为患毒株温和，采取严厉措施不合理，尤其是在高接种率和有抗病毒药物的人群中。”

淡马亚建议，公众应该继续保持良好卫生习惯，生病时避免去工作或上学，并且尽早求医。梁浩楠则呼吁高风险群体尽早接种追加剂，出门时也可以选择戴口罩。如果身体不适，也应该避免去探望其他家人。