看中医可用邻里购物券 167间邻里诊所参与

看中医原来也能使用邻里购物券支付，本地邻里目前有167间诊所参与，有中医师就指出病患增加了20%。

位于金文泰西2街第727座组屋的三和中医分院马松兰医师（59岁）透露，参与计划后，病患复诊的频率增加，能更快调理身体。

马松兰医师指出，诊所开始接受购物券后，看诊病患增加了20%，如今每周都有约20人使用购物券看病。

记者上网查询，可使用购物券的中医诊所目前有167间，也有诊所的中医师指出，加入计划希望能为病患带来便利，但随着不少人手头上的购物券已用得七七八八，使用率开始下降。

位于循环路一带的乐善中医诊所，傅瑜敏医师（36岁）说新顾客增加量约有5%，而目前使用购物券支付费用的病患最多只有10%。

傅医师透露，诊所去年起开始接收邻里购物券，最初有不少顾客前来询问，但近几个月反应较缓慢，前来看诊的顾客通常会一次性用完购物券数额，因为看诊、治疗和配药的费用加起来总数额会达到100多元。

“一开始周遭还没有很多地方可以使用购物券，如今选择变多，多数人剩余的金额不多，抑或是选择其他地方消费。”

位于大巴窑4巷第92座组屋的原之源中医理疗老板谢医师（56岁）说，他在半年前申请加入邻里购物券计划，顾客以常客居多。

“店门有贴放标签显示我们有收购物券，但目前主要是同样的两名年长顾客使用，其余都是用现金支付。”

社理会邻里购物券自2021年12月首次发放后获得国人踊跃支持。五个社理会与人民协会今年1月推出第三轮社理会邻里购物券计划，总值约3亿7140万元。每户新加坡家庭在今年1月获得300元社理会邻里购物券，数额比去年的100元多了200元。其中150元，首次可在大型连锁超市如职总平价等使用，另外150元照旧可到邻里商店和小贩摊使用。

完整报道，请翻阅2023年4月8日的《新明日报》。