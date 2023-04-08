看准清明节生意旺 前员工涉潜神料店盗4万元

相信看准清明节生意旺，前员工被指潜入老东家的神料店，盗取近4万元现金，以及拿走价值6000元的香烟。

这起破门行窃案发生在裕廊东24街的一间神料店。警方文告指出，神料店近4万元现金与价值6000元的香烟被盗，警方在4月6日下午1时32分接到通报后赶往现场。

金文泰警署的警员通过电眼与现场调查，隔日将一名43岁男子逮捕归案。

《新明日报》记者4月7日走访神料店，老板林先生（61岁）受访说，当时他们早上来开店，一开始并没发现什么异样。

“但不见的现金与香烟实在太多，才发现昨晚有人盗窃。”

后来警方在查看电眼时，发现这名男子曾多次破门行窃，但他们却完全没有察觉。后来才得知，原来那个人是他们的前员工。

他称店铺柜台上方虽装有电眼，但男子当时蒙着黑面罩，身形发胖还染发，虽然心里当时有所怀疑，但根本没认出来，直到警方通知，才恍然大悟。

他透露，前员工曾在这里打工近一年，直到两年前离职，猜测对方拿到了店铺的铁门钥匙，现场才没有撬门迹象，第二天员工来开店时也察觉不出店铺遭窃。

“由于我们钱货流动量大，也不会每天清算，结果遭到他一次次得逞都没发现。”

神料店存放大量货物，清明节期间顾客来来往往，更是难以清点货量。

林先生无奈表示，或许之前男子拿得少，所以一直没被发现，估计前后损失或逾5万元。

完整报道，请翻阅2023年4月8日的《新明日报》。