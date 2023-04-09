王瑞杰：具有很大价值与竞争优势 掌握双语能为新加坡人带来新机遇

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期六在榜鹅综合社区中心为双语嘉年华致辞时说，我国应该帮助年轻一代收获掌握双语的好处，使双语成为人们生活中的一部分。除了在课堂上学习语言，家长也扮演关键角色，他鼓励家长在家中与孩子用母语沟通。

在一个更加分裂的世界中，年轻人能够运用不同的语言、文化和观点来沟通，具有很大的价值。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰指出，随着亚洲经济增长，新加坡能成为全球和亚洲的重要枢纽，掌握双语会是一种竞争优势，为新加坡人带来新机遇。

王瑞杰星期六（4月8日）在榜鹅综合社区中心（One Punggol）为双语嘉年华致辞时说，我国应该帮助年轻一代收获掌握双语的好处，使双语成为人们生活中的一部分，并且充满生气。“为了培养孩子们对母语的热爱，他们必须在一个自然、有吸引力及有趣的环境中接触母语。这就是为什么我们在学校里不断探索新的方法，并从小就让孩子接触母语。”

王瑞杰在接受媒体访问时也指出，新加坡的语言环境正在迅速改变，政策也得与时俱进，但最重要的是如何把母语融入人们的日常生活中。

他说，除了在课堂上学习语言，家长也扮演关键角色，他鼓励家长在家中与孩子用母语沟通。“比如说，带他们去图书馆看一些母语的图书、看一些表演。要尽量地听、 讲和使用母语。”

另外，教育部也在研究如何让学生更好地学习母语，以新的方式来鼓励和激发孩童对母语的兴趣。“我也很高兴看到我们现在有很多戏剧团体、新闻报道和多媒体的方式，来激发孩子对母语学习的兴趣。如果大家努力的话，我们就会有更大的成就。”

今年是建国总理李光耀的百年冥诞，为纪念他在塑造和推广双语政策所做出的贡献，新报业媒体信托星期六在榜鹅综合社区中心举办双语嘉年华。这个嘉年华获得李光耀双语基金的赞助。

王瑞杰说，李光耀非常注重我国的双语政策，并称之为他“一生的挑战”。

“新加坡是一个多元种族的社会。 英语让我们能够和各族群沟通，加强社区凝聚力。英语也是个国际语言，让新加坡和世界接轨。母语则是让我们传承价值观和传统非常重要的管道。所以，双语政策对我国的发展是至关重要的。 ”

活动鼓励家长为孩子营造双语环境

双语嘉年华面向育有学前或小学儿童的家庭，主题是“双语真好玩”。为期一天的活动旨在鼓励家长在日常生活中贯彻双语的使用，从小为孩子营造运用双语的环境。

王瑞杰致辞时说，双语嘉年华是一个很好的例子，通过有趣的活动如编码、探索大自然、做手工及学习新加坡文化等，让孩童从小就把语言融入生活。

嘉年华吸引约2000人参与。活动由《联合早报》《每日新闻》（Berita Harian）和《淡米尔之声》（Tamil Murasu）的校园团队联合策划。

育有三个孩子的陈丽君（44岁，设施经理）带四岁小女儿到榜鹅综合社区中心上芭蕾舞课后，参加了嘉年华的活动。

十分重视双语学习的她说，身为华人，掌握华文无可厚非。不过，只会双语对下一代来说或许已不够，她认为，孩子们甚至须要掌握三种语言才能占优势。

因此，除了尽量在家中和孩子说华语，她也让爷爷奶奶和外公外婆跟孩子以方言沟通，为孩子制造接触潮州话和广东话的机会。