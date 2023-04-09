尚穆根：虽为资本主义经济体 我国惠民政策带社会主义色彩

内政部长兼律政部长尚穆根说，新加坡要创造财富只能靠着与全球竞争。在任何竞争中，总会有赢家和表现不那么好的人，不过政府会确保多数人的基本需求得到照顾。

新加坡虽然是一个资本主义经济体，但是所推行的惠民政策却具有社会主义色彩，因为只要人民肯努力，政府会确保多数人的基本需求获得妥善照顾。

内政部长兼律政部长尚穆根说，新加坡是一个城市国家，没有天然资源，要创造财富只能靠着与全球竞争。因此除了竞争外，新加坡和新加坡人没有太多的选择。在任何竞争中，都会有赢家和表现不那么好的人，但政府会确保照顾好多数人的基本需求。

“所以就算你没能达到顶峰也没关系，因为你仍能过上不错的生活。我想新加坡政府制定的政策，其实是蛮社会主义的。”

配合香港《南华早报》上个月底主办的“中国论坛：东南亚2023”，尚穆根3月29日接受该报专访时，谈到财富的涌入是否会造成我国社会分化。访谈的逐字稿星期六（4月8日）在《南华早报》网站刊登。

尚穆根以一个新加坡人的一生为例说：“打从你出生的那一刻起，早在你开始上学前，就能获得现金。学费获大量的津贴，而且教育素质是世界级水平。医疗服务是受津贴的。当你结婚的时候，房子也是受津贴的。工作方面，如果你收入低，还能得到现金补贴。”

“你的人生有哪个阶段没有得到政府的帮助？虽然我国经济奉行的是资本主义，不过秉持着帮助人民的理念，政府在社会方面进行了大量的干预，以重新分配资源。”

即便如此，尚穆根强调，政府给予人民的照料，不可能让每个人都与一名坐拥10亿元身家的人平起平坐。政府能在基本的需求方面提供援助，不过总是还会有差别的。

向尚穆根提问的是《南华早报》执行总编辑朱艾达（Zuraidah Ibrahim）和亚洲新闻主编巴万（Bhavan Jaipragas）。

谈到社会契约，尚穆根说，政府必须不断向大家解释，让大家明白政府所做的，以便维护社会契约和对政府的信任。在一个国际都市，难免会有些人是掌握资源的高材生，政府会确保有能力者达到顶峰，哪怕达不到也会获得照顾。

在后冠病时代，我国成了海外投资者的首选投资地点。截至2021年底 ，我国约有700个富豪家族理财办公室，比2020年增加75％。

《金融时报》在最近的一篇报道中称我国和香港争相成为亚洲的开曼群岛，也质疑两地会是滋长洗黑钱和避税行为的沃土。开曼群岛是知名的离岸金融中心。

对此，尚穆根回应说，这又是一篇“诱人点击”的新闻。我国目前是反洗黑钱金融行动特别工作组的主席，全球有那么多正当的钱，无须着眼于来路不明的钱。香港和新加坡都是世界级中心，有良好的治理框架，而且有足够正当的钱让两地管理。

尚穆根在访问中也触及毒品课题和国际局势发展，包括俄乌战争和中国立场、亚太地区存在的燃点，以及我国选择在大国的斗争中保持中立等。