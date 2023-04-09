定格百年老照片 勾起读者无限童年回忆

《联合早报》星期六在勿洛公共图书馆举办“定格百年”邻里摄影展和摄影讲座。摄影讲座主讲人、早报高级摄影记者叶振忠与出席讲座的公众分享了他工作20年来的拍摄经验与难忘的经历。

自今年1月开始，67岁的谢美莲每天都会剪下《联合早报》“定格百年”栏目的老照片并悉心保存，至今已收集了98张。

她在剪报时不小心错过了其中一张照片，早报摄影记者得知后，特地通过星期六（4月8日）在勿洛公共图书馆举办的“定格百年”邻里摄影展和摄影讲座，为她送上那份遗漏的报纸。

谢美莲说，定格在这一张张照片里的许多老地方、老建筑和历史事件都承载着她对父亲和童年的无限回忆。

看着摄于1966年的新柔长堤，她回忆道，“从前我的父亲是开租车行的，当时公共交通系统还没建设好，所以很多外地商人都会租车前往柔佛，我们一家经常跟着父亲从新加坡出发到马来西亚去收回那些租出去的汽车。”

勾起谢美莲对父亲回忆的还有60年前实利基大厦（Selegie House）的照片，”每当有什么新鲜的活动，爸爸总是会第一时间带我去参加和体验。我记得1963年实利基大厦落成时，我只有八岁，那时我拿着我的小猪存钱罐跟着爸爸去那里的银行开了人生中第一个储蓄户口。”

一张在加冷劳动公园举办中小学交通游戏比赛的照片，让谢美莲快要遗忘的童年回忆再次浮现在脑海，“这是我小时候经常去玩的公园，看到照片里可爱的小车，我才突然回想起这个比赛自己当年也在场。”

本报高级摄影记者 分享照片背后故事

摄影讲座主讲人、早报高级摄影记者叶振忠与出席讲座的公众分享了他工作20年来的拍摄经验与难忘的经历，包括意外新闻、政治新闻、人物专访的拍摄角度和技巧，以及摄影记者的理念和底线等。讲座上展示的一系列照片及其背后的故事也触动了许多在场的读者。

摄影讲座的主讲人是早报高级摄影记者叶振忠（右一），他为读者分享了不少职业生涯中难忘的摄影经历，荧幕上正在播放的是中国国家主席习近平和时任台湾总统马英九握手长达81秒的名场面。早报摄影记者白艳琳（右二）也从旁协助，确保出席讲座的读者都有良好的体验。（梁麒麟摄）

读者翁添保（52岁，教师）说，以前看到2015年习马会，习近平和马英九同台的画面时，只觉得那是一张照片，”但是今天主讲的摄影记者分享了这张照片幕后的故事，原来当时有500多位记者挤在小小的空间内，真的非常新奇又震撼“。

参与摄影讲座的早报读者在看见前国会议员李美花卸任的照片触动颇深，一度留下泪水，接而又被主讲人的讲解逗得哭笑不得。（梁麒麟摄）

摄影展设图像转印工作坊 公众亲身体验转印照片

在邻里摄影展上看到今年跨年烟花秀的照片，影艺摄影协会成员林小莹兴奋不已。她说，当时自己就在照片中烟花秀的现场附近和朋友一起看烟花，感觉冠病的阴霾散去，新一年终于来了。

配合“定格百年”摄影展，《联合早报》摄影团队精选20张黑白和彩色照片，星期六（4月8日）起在勿洛图书馆举办邻里摄影展，直至本月底。

勿洛图书馆的邻里摄影展，展出“定格百年”中的20张黑白与彩色照片，吸引了不少公众前来观赏和记录，这些作品会持续展出至4月底。（梁麒麟摄）

除了烟花秀的照片让林小莹印象深刻，她也特别欣赏摄影展中与疫情相关的照片，尤其是一张记录客工在隔离期间锻炼身体的照片，让她体会到当时客工的艰辛，可以通过照片观察疫情中社会的另一面。

同天在勿洛图书馆登场的还有图像转印工作坊，由早报高级摄影记者蔡家增和梁麒麟指导参与的公众自己动手转印照片。

参与工作坊的读者通过早报高级摄影记者蔡家增（右四）的示范和引导下学习，再亲自动手进行图像转印工作。（叶振忠摄）

早报高级摄影记者梁麒麟（左一）也亲自指导读者进行图像转印工作，过程中需要将打印出来的蜡纸盖在宣纸上，再用卷轴在上面滚动碾压，就能把图像转印到媒介纸上。（叶振忠摄）

蔡家增首先介绍了造纸技术与印刷业的历史，并为大家讲解和示范图像转印的过程。参加者可以自行挑选并打印照片，接着用滚轴把图像转移到宣纸或打印纸上。每名参加者都获赠一个相框用以装裱作品。

工作坊参与者将蜡纸印有照片的一面压在宣纸上，再用滚轴来回滚动蜡纸，将图像的油墨转移到宣纸上。（叶振忠摄）

王宝玉（30岁，公务员）是早报的忠实读者，这次特意带妈妈黄智美（72岁，退休）来参与工作坊，她们选择了太阳和裕华园主题的照片来创作。王宝玉笑说，参加活动很开心，但是转印很考验技巧，尝试了第二次才成功。