过去13个月 大巴窑卖出58间百万组屋

过去13个月大巴窑的百万转售组屋交易总数达58间，超越市中心区成为全岛最多百万组屋的市镇，受访房产专家点出大巴窑为何能超越的两大原因。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX日前发布的报告统计，过去13个月（去年3月至今）出现最多百万组屋转售的是大巴窑区，共有58间，而且单单今年首三个月就有17宗。

《新明日报》记者接着查询政府官方数据，过去13个月市中心区和碧山的百万转售组屋有53间，红山则有52间。

对于大巴窑成为最多百万组屋的地区，橙易产业（Orangetee & Tie）研究与咨询部主管孙燕清说，冠病疫情前大多数百万组屋的确都集中在市中心区。即使到了2021和2022年间，市中心以及红山仍是百万组屋的主要产地。

“达士岭（Pinnacle@Duxton）摩天组屋在转售市场受深受青睐，不过接下来几个月可继续观察大巴窑区的百万组屋转售量是否持续多于其它区。”

孙燕清分析，大巴窑离市中心也不远，是生活非常便利的成熟市镇，因此受欢迎程度不逊于其他黄金地段。

99集团产业研究部主管傅颖宽则指出，大巴窑市镇总体组屋供应量比市中心区来得多，而且当中不乏大型五房式和公寓式单位，在供应量较高又靠近市中心的情况下，产出最多百万组屋并不意外。

完整报道，请翻阅2023年4月9日的《新明日报》。