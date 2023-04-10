当局介入规管 武吉巴督组屋工地须加强水沟建设和土壤管理

建筑承包商因材料不足，无法及时把裸露的土地覆盖起来，加上工地内的水沟建设不完善，可能导致带有泥石的污水流入沟渠里，有关当局已介入规管。

坐落于武吉巴督西2道和武吉巴督西5道交界处的建屋局预购组屋（BTO）工地，正在兴建新的West Glades组屋邻里。这个工地紧邻武吉巴督山坡自然公园。

公用事业局上个月23日进行检查时，发现承包商铺设的水沟和淤泥围栏（silt fences）不完善，已指示承包商暂停清理山坡植被的工作，先铺设妥善的水沟和淤泥围栏。公用事业局当时告诉媒体，将对承包商采取执法行动。

根据条例，承包商必须在工地采取适当的措施来收集污水，将泥石筛去后才把水排入工地外的沟渠里。这个做法可保持水道清洁通畅，当下大雨时，水道才能有效地将积水排掉。

建屋发展局事后强调会同环境监察与管理顾问和承包商密切合作，确保工地妥善铺设水沟，裸露的土地不会导致其他问题。

除了水沟问题，承包商也一度因供应受影响，没有足够的材料，无法在清除山坡植被的同一天，把裸露的土地覆盖起来。承包商后来在受影响的山坡铺上可防止土壤流失的覆盖毯。

几乎同一时候，有网民拍摄到山坡上树木被砍伐后裸露的土地，并将照片上载到脸书。照片也显示混有泥沙的污水积在工地周围。

国家发展部和建屋局上周末发出的联合答复说，武吉巴督的工地在开工前已进行环境影响评估，为工地的规划及工程拟定方向。另外，按照建筑业的一般作业程序，在展开工程前，承包商必须先采取土壤管理措施。

由于这工地位于山坡，承包商自2月7日起清理部分工地的植被，以分阶段实行所需的土壤管理措施、竖立围板，以及开辟工程车辆使用的通道。

承包商将挖掘水塘来收集和处理混有泥石的污水，工地周围也将开凿水沟来把污水导入水塘。工地也将装置浑浊度传感器，监测排到工地外的污水。

建屋局和环境监察与管理顾问及承包商，上星期同国家公园局及新加坡自然学会会员会面，讨论工地所采取的相关措施。

实施生物多样性措施 把动物迁移到其他地方

公园局答复询问时说已实地观察情况，了解工地实施相关的生物多样性措施，例如保留一些竹丛并围起来，以重新安置那里的扁颅蝠（bamboo bats）。公园局也已有计划，把出现在工地里的动物迁移到其他地方。

由于建筑工地一带有野猪出没，竖立围板可防止野猪逃到马路上和闯进组屋区，对公众造成安全威胁。公园局国家生物多样性中心高级署长李炎贤说，公园局将研究收集到的反馈，看能否采用其他方式来限制野猪的行动，同时引导其他动物离开被围板围起来的工地。

本报记者星期天（4月9日）下午走访现场，发现由于下过雨，工地积水，有工作人员正在抽排积水。

居住在附近武吉巴督西9道组屋的数名居民受访时说，近来大雨后积水的现象更为明显，但他们也看到工作人员不时抽水。

一年前入住的王春财（49岁，自雇人士）说，一家人了解到周围正在兴建新组屋，但希望当局能尽快着手处理积水问题。“我们看出窗外觉得‘碍眼’，也担心是否会造成蚊虫滋生的问题。”