取代柴油款 400辆电动巴士明年底上路

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据了解，当局这次只选择添购单层巴士，一方面是因为接下来淘汰的都是单层柴油巴士，另一方面是因为三门双层巴士的供应商非常少。配有三个门的双层巴士一般须安装两个楼梯，以符合运作和安全要求，但这会影响巴士的载客容量。

政府接下来会添购400辆设有三个门的单层电动公共巴士。更多公共交通基础设施也会陆续安装太阳能板。

陆路交通管理局日前为400辆由电力驱动的公共巴士以及相关充电设备招标。这批新巴士会从2024年12月起陆续投入运作，取代使用期将满的柴油巴士。

本地已有60辆电动公共巴士在路上载客。这些巴士平时会使用武林、实里达和罗央巴士车厂配有的32个充电桩，或武吉班让和勿洛综合交通中心的受电弓（pantograph charger）来充电。

陆交局答复《联合早报》询问时说，随着我国电动巴士车队在下来几年扩大，当局必须安装更多充电设备。新设备会设在建造中的盛港西、在兀兰路一带的卡利巴株（Gali Batu）、东海岸和金泉巴士车厂。新的榜鹅岸和巴西立综合交通中心也会安装这类设备。

陆交局也说，当局在首批60辆巴士投入运作后，收集到有关维护、充电需求，以及行驶距离等运作和技术方面的意见。加上业界的反馈，这些意见都让当局扩大电动巴士车队更有信心。

据了解，当局这次只添购单层巴士，一方面是因为接下来淘汰的都是单层柴油巴士，另一方面是三门双层巴士的供应商非常少。配有三个门的双层巴士一般须安装两个楼梯，以符合运作和安全要求，但这会影响巴士的载客容量。

针对这一点，陆交局没有直接回应，只说在招标前咨询了一些供应商的意见，并向他们说明当局的要求，包括必须设有三个门的单层巴士。发言人说：“我们有信心会有足够的供应商竞标，让招标具竞争力。”

学者：单层巴士较易使用

研究交通课题的新加坡国立大学土木与环境工程系副教授王锦彬博士受访时说，单层和双层巴士的运作需求不同，制造商会有一定的考量，而陆交局购买单层巴士，可能是因为这类巴士一般较容易使用，不像双层巴士那样，须更注意马路的坡度和弯度等。

“但在马路基础设施符合要求的情况下，能满足乘客较高长远需求的路线，还是可以考虑使用双层巴士。”

更多公交基础设施接下来会安装太阳能板，协助陆路交通领域进一步降低碳排量。这包括波那维斯达、金文泰和多美歌地铁站，以及盛港地铁车厂和大士巴士终站等。

陆交局已把合约颁发给能源科技公司Sunseap Leasing，由这家公司负责设备的设计、建造、安装和运作。这些设备每年可提供多达7.9兆峰瓦（MWp）的太阳能用量，相当于可为113辆单层巴士供电一整年。

当局去年为相关工程招标时，曾提到会为大士地铁综合测试中心、行人天桥，以及有盖走道安装太阳能板，但招标结果并没有涵盖这些设施。陆交局解释，这是因为当局在招标过程中发现，这些设施若使用太阳能设备，会面对一些局限。

例如，有盖走道和行人天桥顶部的面积较小，周围的建筑和树荫也会影响到太阳能板吸收到的阳光。发言人说：“我们会继续物色适合使用太阳能设备的陆路交通设施，同时兼顾成本效益。”

陆交局也会重新评估在地铁综合测试中心使用太阳能设备的运营和财务模式，日后可能重新招标。