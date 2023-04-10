女童三岁开始学潮剧 拼音硬背不忘词

三岁女童原本不会讲方言，但学传统潮剧，台词全靠拼音死记硬背，如今九岁了，能简单地和潮州嫲交谈，让老人家开心不已。

因外婆喜爱看潮州剧，加上妈妈是潮州人，今年九岁的黄诗晴从小便接触潮州剧。“我三岁开始到南华潮剧社上课，一开始来学的时候就对潮剧的‘唱念做打’产生了兴趣。”

这一学就是六年。这期间，她风雨不改地出席每个星期六两个小时的练习，被老师称作是几乎“满勤”的学生。如今，黄诗晴已经学会《刀马旦》、《雪花飘飘》、《陈三五娘》等近10部戏曲，大大小小的舞台经历超过30场。

籍贯为福建的这位小女生，通过跟着老师一句一句地记下拼音，再回家练习，如今她可以和外婆用简单的潮州话对话。

爱传统艺术 弃学芭蕾舞

曾学过芭蕾舞的她，也在两者之间选择了潮剧。“因为潮剧的动作比较多，还有道具、服装和妆容也都很漂亮。”

目前就读于菩提小学的黄诗晴还说，老师和同学们都因为她而认识了潮剧，其中也不乏对潮剧感兴趣的。

南华潮剧社社长卓林茂（76岁）说，儿童班如今有约60名儿童，其中大多数送孩子来的年轻父母都并非潮州人，而是看到学习潮剧能塑造孩子的身心品格的特点。

“传统艺术常带出好的价值观，例如好人有好报，坏人就要受惩罚等等。”

南华潮剧社社长：难觅戏曲老师 传承遇挑战

南华潮剧社社长卓林茂说，面对观众人数锐减，1963年创立的南华潮剧社10年前曾考虑结束。

“但大家都认为关掉很可惜，所以在迈入第52年时转型，并得到国家艺术理事会的肯定和资助。当决定要继续下去就一定要传承，所以就在2017年开了儿童班。”

社团早期加入的老团员年事已高又出现了断层，而在新加坡要找到戏曲老师也是挑战，因此师资得到中国引进。

“因为合约到期了，原本五位老师现在只剩两位，我很快要再去中国一趟，请一些潮剧社再安排老师过来。”

疫后实体授课 两成学生流失

疫情期间线上教课学生无法实体体验而人数减少，回到实体后仍流失了20%学生。

卓林茂回忆疫情期间的不易，他说“那时想尽办法都要在线上教导他们些什么，否则兴趣消退，学生就会离开，但也只能教些唱歌和简单的基本功。”

卓林茂也透露，疫情的三年间几乎没有增加新生，大部分都会想要亲自看过或体验过动作才愿意加入。