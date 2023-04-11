更多建筑业主申请津贴增辟花园 高楼绿地面积10年来增加一倍

我国的高楼绿地大幅增加，10年来面积增加超过一倍，从2013年的60公顷增至现有的155公顷。

除了更多全新的建筑业者把高楼绿地或楼顶花园纳入设计蓝图内，越来越多旧建筑物的业主也向国家公园局申请津贴，在楼顶增辟或改建为绿地花园。

国家公园局园林处高级署长苏菲安接受《联合早报》访问时透露，自2009年，共有约300个项目，申请辟设高楼绿地或垂直式园景的津贴。

获得津贴的业主必须确保高楼绿色空间能维持至少5年。根据公园局数据，只有5名申请者因财务或其他因素不再养护高楼绿地。

公园局每年会审查申请津贴的高楼绿地是否茂盛依然，并在需要时提供园艺咨询，如推介耐热抗高温的园景植物取代生长不良的花木。

公园局不愿透露至今已拨出多少津贴数额，但强调津贴的目的在于鼓励更多业主重视高楼绿地的效益，以配合新加坡2030绿色计划，落实200公顷高楼绿地的愿景。

实际上，不少建筑业者选择在高楼或天台辟设花园绿地，或在建筑外层种植垂直花木，绿化钢骨水泥的建筑环境的同时，也节省冷却室内空间的能源开销。

苏菲安说，屋顶花园能让建筑物表层“降温”6摄氏度，并使周遭温度也下降4摄氏度。

此外，在屋顶安置太阳能板时，如果也在其下方种植绿色植物，就能避免太阳能板过热，提高充电效率，一举两得。

公园局在道路旁 更密集栽种多种植物

垂直绿化等绿色建筑是近年来颇受关注的课题，在新市镇和住宅区融入绿地和自然栖息地，可作为平衡城市发展和保育的折中方案之一，抵消发展项目对自然环境的掠夺与耗损。

新加坡约四成土地面积由绿色植被覆盖，不少是过去半世纪自然形成的森林。上世纪70年代后城市发展，许多乡村和农耕地被清除，后改种植较易繁殖、生长迅速的热带树种，进而发展了不少散落各处的次森林。

公园局这些年来也在每公顷的道路土地上，栽种比过去更为密集、数目更多的植物。

公园局道路景观高级署长胡朝胜受访时说，过去，道路两旁的植物多属同一品种，“这并非明智之举，因为一旦出现某个品种的树木受感染，就会大量影响很多棵树。”

因此这些年来，公园局增种更多样化的灌木、乔木等品种，以此制造路旁或空地错落有致的植物层次感，吸引更多蝴蝶和鸟类等。“而且这能改善城市化造成绿地碎片化的情况，加强生态衔接，修复道路和增建住屋对自然的破坏。”

胡朝胜说：“城市发展后，我们必须加以补偿，如在同样面积的绿色走廊种植更多植物，或选择生长较迅速的植物，尽早找回过去那种茂密的感觉。”

为此，公园局自三年前推出还野计划（rewilding project），特意对24个地点的绿色走廊放置不理， 减少例常修剪枝叶和锄草次数，营造杂草丛生之感。

胡朝胜说：“我们故意放任自然，只要不堵塞排水道入口或妨碍行人通行，就让植物和野花等自由生长，增添其生物多样性，同时节省人力。”

不过，一些居民担心会有蚊虫滋生，“我们会视个别情况加以斟酌，再决定是否扩大还野计划的地段。”