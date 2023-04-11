医疗社工参加的是新加坡防癌协会主办的“为生命接力”活动，每一支队伍都要在这个长达15个小时的活动上，以接力的方式通宵慢跑，表达对癌症病患的支持。

午夜的钟声刚刚敲响，新加坡国立大学医院的医疗社工蔡雪琪（28岁）与来自国大癌症中心的代表，开始沿着国家体育馆的跑道慢跑，最终在三个小时里累计跑完大约40公里的距离。

他们参加的是新加坡防癌协会主办的“为生命接力”活动，每一支队伍都要在这个长达15个小时的活动上，以接力的方式通宵慢跑，表达对癌症病患的支持。国大癌症中心代表队最后跑完138.4公里的路程。

确诊癌症的患者和家属，在身体、精神和情绪上都面对着极大的挑战。身为一名医疗社工，蔡雪琪的工作包括为病患和家属提供各种协助，比如帮忙申请防癌协会的医疗津贴，以及在他们感到无助、恐惧和悲痛的时候，提供情感上的支援。

蔡雪琪受访时说，她决定加入“为生命接力”的国大癌症中心代表队，是想为防癌协会筹款、提高人们对抗癌工作的认识，以及向那些坚强地同病魔搏斗的勇士表达敬意。

蔡雪琪曾照料一名在24岁时病逝的病患。对方的梦想是为新加坡的艺术做出贡献，但不幸被诊断出患有鼻咽癌。患者接受化疗和手术在内的多种治疗，勇敢地战斗到最后一刻。

她说：“我在跑步的时候想着她，是她给了我意志力，充实过好每一天、为有朝一日根除癌症奋斗。”

蔡雪琪也说，成为一名医疗社工非常有意义，因为支持病患克服挑战与恐惧，实现他们的希望和梦想，让她感到很欣慰。“我们也可以帮助癌症病患过上有意义的生活，让他们继续为社会做出贡献。”