男子违例停车呛保安穷 宝马原来已出售买家得付解锁费

公寓内违规停车，宝马被锁惹风波，消息揭露，涉事男居民是一名汽车营销商，被锁宝马已出售，买家付钱开锁，不满报警。

《新明日报》星期天（4月9日）报道，事件发生在上星期一（3日）中午时分，地点是新民路一带的一栋公寓。

一名男居民因不满被保安人员锁车轮，前往保安处质问时，过程被人拍下视频。后续，男居民再次质问保安人员时，自己也拍下视频，还将视频上传公寓的聊天群组。一般相信，有人不满男居民的行径，将几段视频剪辑串联起来，再发给《新明日报》揭发。

其中一段视频画面显示，男居民呛声保安说：“你知道我有几个单位吗”，直接嘲讽保安穷。 据了解，男居民相信没有登记注册，车子却停在公寓预留给居民的车位，导致车子上锁。

记者进一步追踪，有消息指出，原来涉事男居民是一名汽车营销商，当天被上锁的宝马，其实已经出售。

事发当天，男居民相信是要交车给顾客，没想到宝马车轮被上锁，质问保安人员后，仍无法解决问题，才会生气报警。

据悉，买下宝马的顾客隔天到公寓取车，发现宝马的车轮仍被锁，只能付钱让保安人员解锁。由于不满自己得付解锁费，买车的顾客也选择报警。

受访的知情女居民透露，警方确实两天都到场调解。

完整报道，请翻阅2023年4月11日的《新明日报》。