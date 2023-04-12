五部门就两主题发表施政方针附录 加大扶持弱势群体 奖励不同才能国人

学者陈庆文副教授说，随着更多课题的涉及面横跨几个政府部门，有必要以整体政府的方式应对，而不是单独处理。这种按主题分类的做法，能让议员更透彻地辩论问题，并推动政府综合各方面作出回应。

让人民终身有不同的机会和保障，实现更开明、更开放和更包容的唯才是用制度，五个政府部门就政府施政方针的其中两大主题，发表施政方针附录。

国家发展部、卫生部和社会及家庭发展部星期二（4月11日）发表联合文告，强调政府会更努力建设更公平和更包容的社会。这包括加大对弱势群体的扶持力度；为低收入家庭助力，让他们有能力改善生活；以及更好地照顾年长者。

教育部和人力部同天也发表联合文告，强调要确保我国有更开明、更开放和更包容的唯才是用制度，所有新加坡人都可受益。

文告提到，我国在更新社会契约时，必须顾及社会里存在的机会不平等问题，可能使一些群体获得深长的优势，并可能延续几代人。

政府将优先为每个人 提供良好教育及提升机会

“本届政府会优先为每个人提供良好教育，以及在生活中学习和提升的机会。社会上下也可以改变心态，支持和肯定多元的技能和才华，以及通往成功的各种途径。”

哈莉玛总统星期一（4月10日）晚上为第14届国会第二会期主持开幕并代表政府发表施政方针，她谈到须加强社会安全网，使新加坡人在每个人生阶段能更好地应对不确定因素、干扰和挫折。她也强调在瞬息万变的世界发展经济的重要，以及要让每个新加坡人终身有更多实现潜力的机会。进步的果实也须公平分享，不遗漏任何人。

在打造包容社会的主题下，国家发展部、卫生部和社会及家庭发展部的个别施政方针附录围绕三个主要目标：扶持家庭度过不同人生阶段，为弱势群体提供额外支持；为所有人提供成功的机会，保持社会流动；以及在医疗和住房方面为老年人提供更有力的保障。

以扶持家庭度过不同人生阶段为例，国家发展部将保持住屋供应稳定，在今年建成近4万个住屋单位，并在2023年至2025年建成近10万个住屋单位。卫生部将在接下来几年落实健康SG，聚焦预防护理，以及更新医疗服务法令。社会及家庭发展部则将实施“为家庭而设2025计划”、营造亲家庭文化，和及时提供以家庭为中心的干预措施等。

装备人民面向未来 把握向上流动机会

在改善唯才是用制度的主题下，教育部和人力部的个别施政方针附录围绕的三个主要目标是：通过肯定和奖励拥有不同技能、才华和职业的新加坡人，扩大对成功的定义；装备人民，让他们在每个人生阶段都能为未来做好准备，把握向上流动的机会；以及强化对雇员的保障，让他们能从挫折中重新站起来，而不是要他们自求多福。

例如为扩大成功定义，教育部有意提供更多元的教育途径，认可拥有不同强处、兴趣和学习需求的人，以及在中学全面推行科目编班，并扩大学校和高等学府的招生渠道等。人力部则会与全国职工总会合作，让技术行业更专业，包括为技工提供更好的薪资、制定更清晰的职业发展规划，以及提高这类职业的形象和吸引力。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文受访时说，随着更多课题的涉及面横跨几个政府部门，有必要以整体政府的方式应对，而不是单独处理。他说：“若不这样做，会造成政策上的漏洞和执行上的挑战。例如，实现更包容的唯才是用制度不仅是教育部的事，也是人力部必须处理的课题。如此一来，我们不仅能期待全面的策略，也可能取得更好的结果。”

他认为，这种按主题分类的做法，能让议员更透彻地辩论问题，并推动政府综合各方面作出回应。