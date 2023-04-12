李总理：加强敬老文化 人人须正面看待老龄化 政府带头迈入正确方向

李显龙总理为新书《新加坡老龄化》主持发布仪式说，政府将带头朝正确的方向迈进，这包括顺应人口变化提高退休和重新就业的年龄、确保人们足以安享退休生活，以及加强医疗系统来满足人口老龄化日益增加的需求。

人口老龄化可能导致医疗费用不断攀高带来沉重的经济负担，或迫使不同群体竞争所需，从而引起社会分裂。新加坡决心不让这样的情况发生，但这须要整体社会共同努力、人人都有正确的心态，而政府会带头朝正确的方向迈进。

李显龙总理星期二（4月11日）在新加坡国立大学为新书 “Singapore Ageing: Issues and Challenges Ahead”（意为“新加坡老龄化：未来的问题和挑战”，下称《新加坡老龄化》）主持发布仪式，引述书中场景表达上述观点。

我国人口正迅速老龄化，到2030年预计有近四分之一的新加坡人超过65岁。相比之下，2010年仅有约一成的人口属于65岁及以上年龄层。

为避免上述场景变成现实，李总理提出，每个人都必须以正面的态度对待老龄化，积极应变，不断学习和保持生产力。

另外，在家中，家庭成员须与年长者保持接触；在职场上，雇主应支持年长员工，并善用他们所带来的经验和价值。

“作为一个社会，我们必须加强敬老文化，显示我们对彼此的理解和珍惜，避免用有害和自我设限的刻板印象来思考。”

李总理说，政府将带头朝正确的方向迈进，这包括顺应人口变化提高退休和重新就业的年龄、确保人们足以安享退休生活，以及加强医疗系统来满足人口老龄化日益增加的需求。

他指出，如果能把这些事情做好，包括个人、家庭、雇主、社会和政府在内的所有人能以正确的心态和策略一起应对社会老龄化，那么就很可能实现书中提出的另一场景，即年长者健康、睿智、受尊敬，并积极参与和生产相关及有意义的活动，“而社会也能从他们的集体智慧和经验中受益”。

编纂学者：年轻人须找新方案 助新加坡更有活力

《新加坡老龄化》汇集不同社会服务和护理领域的研究人员、从业者、行政人员和学者等多方的想法和观点，旨在探讨人口老龄化的社会、政治和医疗影响，并提出应对方案。这些挑战包括数码化，以及较年长者所面对的临终、社会与医疗问题。

这本书由国大文学暨社会科学院社会工作学系终身荣誉教授华素（S Vasoo）博士、政治科学系副主任比尔维尔星（Bilveer Singh）副教授，以及社会工作学系副教授乔克卡纳坦（Srinivasan Chokkanathan）共同编纂，世界科技出版公司出版。

曾担任国会议员的华素说，我国面临的重要挑战之一是如何应对人口老龄化、缩减和更新。由于更多人晚婚、少生育，很多社会迟早会面对这个问题，从而可能影响到社区的活力和生气。

“作为新加坡人，尤其是年轻一代，我们必须寻找创新方案，协助新加坡更有活力和生气，并向前迈进。”

比尔维尔星则说：“这是一本非常适时和重要的书籍，我们作为一个社会通过全方位的合作很好地照顾到致力于建设国家的‘黄金选民’。随着年长者的需求和挑战升级，我们应在40多年来的相关政策基础上继续发展。我们在处理本地年长者问题上是有优势的。”

发布仪式在国大邵氏基金校友会大厦举行，多名现任和前议员都到场出席，包括宏茂桥集选区议员黄玲玲、杨厝港区议员叶汉荣，以及前部长王邦文和李玉全。