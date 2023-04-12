陈川仁：企业应将社会服务当成工作时间一部分

企业和机构领袖应改变现有参与志愿服务的做法，将社会服务时间当成工作时间的一部分固定下来，让不想参与志愿服务的员工选择退出，而不是由员工自由选择是否参加。

国会议长陈川仁星期二（4月11日）受邀在新加坡义工管理大会上分享看法时，以公益金捐款为例说明，当企业采用“选择退出”的做法，几乎没有一家企业的员工选择不捐款。他也是国家福利理事会顾问兼关爱新加坡主席。

陈川仁建议企业和领袖以身作则，亲自参与志愿服务活动，抛砖引玉，定下基调，才能带动所有员工参与社会服务活动。

呼吁各方共享信息

他也吁请所有社会服务机构和企业，放下各据一方或保护自己服务范围的观念，以开放协作的态度，共享所需的志愿服务工作和受惠者信息。这不仅提高义工效率及持续性，也可进一步深化和扩大受惠范围，避免资源浪费和重复工作。

另一方面，国家福利理事会在2020年推出义工经理津贴强化计划，至今有至少50名非社会服务机构工作者受聘为义工经理，在不同的社会服务机构工作。

聘义工经理满意度提高

以天友社区服务中心（Filos Community Services）为例，中心六年前聘用全职义工经理后，不仅能由5名义工经理协调2000名义工事宜，2022年超过95%的义工对自己志愿服务的满意度更是高达8分（满分为10分）。

中心负责人符芳凤医生受访时说，义工经理是有回报的投资，能提升志愿服务效率，扩大受惠范围。社会服务机构一般拨出所得捐款的不超过三成作运营开销，剩余七成则是用在受惠者身上。义工经理的薪金属于七成部分。

再以HCSA社会服务中心为例，自聘用了全职义工经理，在2020年至2022年短短两年，义工人数增多96%，定期参与义务服务的义工多了57%，受惠人数更增多167%。

不仅如此，HCSA采纳义工管理框架后，集中管理义工协调工作，义工管理成熟度指标也进步了37%。