报告：电子钱包将取代信用卡 成本地主要网上付款方式

一份报告预计，到2026年，电子钱包将取代信用卡，成为我国领先的网上付款方式。

金融科技公司FIS星期三（4月12日）发布的2023年全球支付报告预计，到2026年，电子钱包付款方式使用比率会占本地网上付款的40%，高于信用卡的36%。

报告显示，电子钱包在各个购物渠道的使用率从2021年的29%，增加至去年的32%；在销售点（point-of-sale）使用电子钱包付款比率达18%，比2021年13%高5个百分点，增长最快，但本地销售点电子钱包付款的采纳率仍然不及东南亚其他市场。

报告预测，电子钱包在销售点的交易额将在2022年至2026年大幅增长101%，主导本地消费者支付模式。

电商平台交易 信用卡付款占约四成

目前，信用卡仍然是本地消费者的主要付款模式，去年在电商平台各类付款方式当中，信用卡支付的交易额占总交易额的42%，转账卡（debit card）则占11%。在销售点用信用卡付款的交易额占总额的36%，转账卡占21%。

FIS旗下Worldpay副总裁司徒淑怡在星期二举行的媒体圆桌会议上说，电子钱包受欢迎是因为它非常方便和灵活，使用也简单。不过，国人习惯使用信用卡，因此变更需要时间，但线上使用电子钱包的渗透率较高。

金融服务公司Payoneer亚太区高级副总裁迪瓦塔（Nagesh Devata）认为，商家希望更快获得付款，电子钱包因此日趋普及。

先买后付交易2026年料倍增

迪瓦塔说：“电子钱包的连通加强，钱包对钱包的支付就能成为一个强大的工具，可以提供一系列的商务和金融服务解决方案。”

金融服务公司Vantage Markets全球支付经理王志育在圆桌会议上指出，国人很会精打细算，目前使用信用卡的仍占多数，因为信用卡给予许多优惠和回扣，只要电子钱包付费能推出更好的奖励措施，采用率肯定会攀升。

这份全球支付报告针对40个市场的现金和未来付款趋势做调查，最新调查发现，全球消费者的支付方式开始转换到替换付款方式，如先买后付（buy now pay later，简称BNPL）和电子钱包。BNPL在冠病疫情期间开始受欢迎，预计2026年时，电子商务BNPL的交易额会增长超过一倍至10亿美元（约13亿3000万新元）。

司徒淑怡指出，目前这个领域遭遇逆风，因为利率和通货膨胀都高企，对BNPL的商业模式构成挑战，因此去年的增长稍放缓，但不会阻碍它的增长，而市场整合后会创造更多增长机会。