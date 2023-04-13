打造更有活力经济 政府将提升金融和科技领域就业机会

贸工部长颜金勇在施政方针附录中说，尽管其他国家采取更多保护主义措施，我国仍会扩大贸易活动和市场，让它们更多元化，同时争取更多再出口和货物转运，使新加坡进一步融入全球供应链。

人民是我国经济的核心，政府接下来将在金融和科技等领域为新加坡人提供更好的就业和技能提升机会，打造更有活力的经济。

贸工部、通讯及新闻部、新加坡金融管理局和国立研究基金会星期三（4月12日）发布施政方针附录，阐述如何对世界保持开放、推动下一阶段的经济转型，以及协助员工把握机遇等施政重点。

贸工部长颜金勇在施政方针附录中说，贸工部将致力于推动经济增长和创造良好的就业机会，通过与利益相关者合作来提升企业和员工的技能，以便把握机遇，带领新加坡走向繁荣和蓬勃。

颜金勇指出，尽管其他国家采取更多保护主义措施，我国仍会扩大贸易活动和市场，让它们更多元化，同时争取更多再出口和货物转运，使新加坡进一步融入全球供应链。“这会加强我们作为全球商业中心的地位，为新加坡带来高价值的经济活动和良好就业机会。”

贸工部也会与人力部和教育部合作，让民众具备行业相关技能，并确保人员培训能更好地配合行业需求。

面对人力资源局限，贸工部将继续吸引全球人才和“造雨人”（rainmakers，即能为企业带来新商机并赢得新客户的人才），提供与我国劳动队伍互补的技能。

科技方面，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在附录中说，政府将帮助资讯通信领域及以外的人员，在5G、人工智能和网络安全等高需求领域提高和深化技能，并且继续协助新加坡人提升数码能力。

提升半导体等战略技术领域能力 以支持下一步经济转型

研究和创新是推动我国经济的另一部分。新加坡国立研究基金会主席、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说，基金会将通过提升新加坡在半导体和人工智能等战略技术领域的能力，来支持经济转型的下一个方向。“这将解锁新的增长机会，并为新加坡人创造良好的就业机会。”

强大的人才库也是研究、创新和企业投资取得良好成果的关键推动因素之一。本地公共和业界研究人员的数量在2020年达4万6000人，比2000年的2万人增加超过一倍。

政府将继续培养年轻人对科学、科技、工程与数学领域的兴趣，并为有意从事研究工作的人提供多种途径，从而建立起坚实的研究人才核心。

王瑞杰也提到，作为小国和国际化城市，新加坡必须对国际顶尖人才保持开放态度，也会继续通过借调公共研究人员给本地企业等方式，加强学术界、公共研究机构和业界研究人才的渗透力。

持续提升金融人员技能

在金融方面，负责金管局事务的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说，金管局和银行及金融学院将与业界和劳资政三方伙伴紧密合作，持续为金融人员提升技能，并为领域的未来发展深化能力。

除了建立增长领域的能力，金管局也会支持处于职业生涯不同阶段的金融专业人士进行培训、培养可持续发展和科技等领域的专才，并通过国际曝光和建立宝贵网络的机会，培养未来的金融领导者。

金管局早前与业界合作推出的产业转型蓝图，目标是在2021年至2025年期间，让金融服务行业每年取得平均4％到5％的增长，同时年均创造3000到4000个净就业机会。

尚达曼说，金融领域正朝这些目标迈进，过去两年的年均增长为4.8％，每年平均增加7300个就业岗位。