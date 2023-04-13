新报业媒体与日经集团合作 借助人工智能提升数码新闻服务

新报业媒体信托与日经集团合作，共同促进新闻室之间的知识交流、借助人工智能技术开发新数码应用，以及继续扩大本区域的受众群。

新报业媒体和日经集团星期三（4月12日）发表联合文告说，双方签署谅解备忘录，进一步展开战略合作。两家公司将从下半年起，定期举办简报会、考察活动和提供实习机会等，让双方的新闻从业员能交流作业方式和经验，有助于双方就数码转型、数据分析技术的使用，以及人才培养等方面进行讨论，互相学习。

新报业媒体信托主席许文远和日经集团会长冈田直敏2月16日在新加坡会面，评估现有合作和探讨接下来的战略合作。两集团当时已表示要探讨扩大战略合作，开发新数码产品。

新报业媒体也会探讨如何利用日经集团旗下英语数据服务平台“scoutAsia”开发的人工智能技术，加强集团的数码新闻产品。scoutAsia是日经集团和《金融时报》于2018年共同成立、以亚洲市场为主的新闻与企业数据平台。2019年，本地人工智能起步公司DC Frontiers旗下的数据科技公司“联手”（Handshakes），也为这个平台开发人工智能数据与新闻处理技术。

新报业媒体与DC Frontiers自上个月起开启合作项目，寻求科技方案来提升集团的数码新闻服务。这个项目目前处于概念验证阶段，预计将在今年第三季度完成。新报业媒体和日经目前分别持有DC Frontiers 17.24％和25.41％股权。

在日经集团的支持下，新报业媒体和DC Frontiers有意在这项目的下个阶段，开发有潜能的相关应用，让新报业媒体能在数码新闻中，使用先进科技，如借助人工智能为文章设置关键词标签及撷取文字含义等。

同时，为触及更多亚细安区域受众，新报业媒体和日经集团也有意合办活动，并透过双方的网络在营销和销售方面展开合作。

日本经济新闻社董事长兼社长长谷部刚说：“日经集团希望通过与新报业媒体的合作，借鉴两家公司在人工智能技术运用及数码化方面的专业知识。我们相信这类交流会帮助我们实现我们的使命，协助用户做出明智的商业决策。”

新报业媒体集团总裁张丽琳说：“自新报业媒体在2021年12月重组以来，我们一直投入资源推进旗下报章的数码转型，以提供更好的用户体验。我们很高兴能与日经集团合作，进一步推动我们的转型工作，为读者带来优质和方便他们使用的新闻产品。”