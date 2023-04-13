专注提高国人数码信息和媒体素养

通讯及新闻部将会通过与企业伙伴、学界以及社区合作，为新加坡人提供及时和准确的信息，以及不同语言和平台的高质量新闻与内容，从而提高数码、信息以及媒体素养并加强社会凝聚力。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在通讯及新闻施政方针附录中说，该部门将继续协调政府整体在重大国家事件上的公共传播，确保公众能获得及时和准确的信息。当局也会为公众提供可信赖的信心来源、消除误解、提醒公众注意诈骗和其他威胁，保护公众利益和维护民众的信任。

她说：“反映新加坡声音和价值观的可靠信息和内容来源对社会凝聚力、文化遗产和国家认同至关重要。 通讯及新闻部将支持通过不同媒体平台和语言，创作及传播高质量的新闻与内容，也会继续努力为更多免费电视节目提供字幕或手语翻译。”

通讯及新闻部也将致力于在线上和线下空间强化新加坡社群，包括通过面对面接触，以及传统和数码媒体平台提供及时、方便和具包容性的官方通讯，以接触各界新加坡人。该部门也将通过民情联系组（REACH）与社区接触，更好了解利益相关者的观点、需求和愿望。

无论个人能力或情况如何，所有新加坡人都应该能有意义地参与社会，并从数码科技中获益。为此，通讯及新闻部也将通过不同方式，让更多人能使用数码科技。

这包括在住家数码共享计划（DigitalAccess@Home）和乐龄手机上网津贴（Mobile Access for Seniors）为设备和互联网配套提供津贴、通过资讯通信媒体发展局属下新加坡数码转型办事处（SG Digital Office）为年长者和其他群体提供量身定制的培训和协助、在读书馆管理局的2025年图书馆及档案馆蓝图下组织推广活动，以及通过数码益终身（Digital for Life）运动与个人、私人和公共机构建立伙伴关系。