早报“乐龄数码学堂” 第六场报名开放

《联合早报》的“乐龄数码学堂”之“学子伴我行”活动自去年4月推出以来，每场活动都反应热烈，场场爆满。第六场活动，也是第一系列的最后一场，将在4月27日举行，即日起将开放名额让有意学习数码知识的乐龄人士报名。

这次活动由《联合早报》和义安理工学院人文与科学院合作，由理工学院的学生们陪伴乐龄人士一起上课，并从旁提供指导、帮助年长者掌握数码技能，同时加强防范网络诈骗的意识。

《联合早报》新闻室人员将分享常见的钓鱼及网络骗局，教导公众如何避免坠入网络诈骗的陷阱，并提供防范受骗的实用贴士。

出席者还会获得一本网络安全须知手册，内容涵盖网安相关资讯，教导公众如何安全上网，避免落入陷阱。新加坡数码大使会教导年长者手机视讯功能和数码支付等操作。参与者也能向《联合早报》工作人员学习用手机和平板电脑阅读新闻，以及如何进行网络搜索等。

第六场活动可让120名学员一起上课，详情如下：

日期：2023年4月27日（星期四）

时间：下午2时至4时

地点：报业中心一楼礼堂 1000 Toa Payoh North, News Centre, Auditorium (Level 1), Singapore 318994

公众可通过https://bit.ly/zbseniorsgodigital报名参加，现场不接受报名。