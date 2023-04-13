提早退休追求兴趣爱好

曾国林工作数十年后，健康亮起了红灯。冠病疫情期间，他重新评估了自己的人生安排和经济状况，慎重考虑后在51岁决定提早退休，全身心投入自己的兴趣爱好。

怎样才能最好地利用自己的时间？对53岁的曾国林来说，工作固然重要，但他也有很多兴趣爱好要追求，因此两年前他决定提早退休，希望在知天命之年活出新的自我。

曾国林从17岁起就自力更生，靠自己的努力一步一脚印念完了理工学院、大学本科和硕士，后来获赞助到加州大学圣地亚哥分校修读集成电路设计博士学位。数十年的工作生涯中，他勤勤恳恳，直到健康亮起了红灯才开始注意自己的身心状态。

“我和太太因此决定投入一项运动，刚开始试了健身、瑜伽、甚至放风筝，但都不太热衷。尤其是放风筝，跑几步后，我们就只能看着风筝在天上飞，没什么运动量。”

经朋友介绍，曾国林九年前尝试攀岩后，便对这项挑战体能和脑力的运动上了瘾。

攀岩当时在新加坡仍是冷门的运动，参与的成年人更少。“我们很多朋友都担心会有安全问题，怕跌下来会摔伤。也有一些怕自己体能不行，会引来别人侧目。但我认为年轻人和较年长的体能没有太大差别，都是可以通过训练来加强的。”

长时间下来，曾国林的攀岩水平越来越高，他从中获得了很多满足感，也认识了不少志同道合的朋友。

冠病疫情期间，曾国林重新评估了自己的人生安排和经济状况，慎重考虑后在51岁决定提早退休，全身心投入自己的兴趣爱好。

除了每周攀岩四次，曾国林也热爱历史和科学，目前正在研究尤瓦尔·诺亚·赫拉利的《人类简史》。另外，他也十分关注集成电路设计领域，定期阅读资料掌握最新发展。

谈到为了兴趣爱好放弃事业，会不会觉得可惜，曾国林说，他虽然失去了工作和晋升机会，却得到其他方面的满足。