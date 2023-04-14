维护我国社会凝聚力 政府近期将出台维持种族和谐法令

内政部、国家安全协调秘书处、外交部、国防部、交通部和永续发展与环境部发布施政方针附录，阐述我国如何加强防卫能力应对新挑战、维护新加坡的国际地位，同时打造更可持续的生活。内政部长兼律政部长尚穆根在附录中说明我国面对的多个重大威胁和挑战，包括维护社会和谐。

内政部因应新威胁时时更新法律，近期将出台维持种族和谐法令，鼓励不同种族群体相互宽容以待。

内政部、国家安全协调秘书处、外交部、国防部、交通部和永续发展与环境部星期四（4月13日）发布施政方针附录，阐述我国如何加强防卫能力应对新挑战、维护新加坡的国际地位，同时打造更可持续的生活。

内政部长兼律政部长尚穆根在内政部施政方针附录中，说明我国面对的多个重大威胁和挑战，包括维护社会和谐。“我们须继续维护新加坡的社会凝聚力，尤其是巩固了国家和平与进步的种族及宗教和谐。”

李显龙总理2021年在国庆群众大会上宣布将制定维持种族和谐法令（Maintenance of Racial Harmony Act）。冠病疫情暴发初期，一些涉及种族的事件引起社会关注，法令旨在整合与种族相关的条文，也会纳入一些较柔性的措施。

此外，尚穆根说，犯罪团伙采用更精细的科技操控跨国犯罪活动，促使诈骗和数码罪案大幅增加。内政部不久后会出台新法律，对付诈骗和恶意网络活动等网络罪案。

尚穆根强调，只要公众时刻保持警觉，就是对抗诈骗的最强防线。内政部近日启动新一轮全国反诈骗宣导活动，接下来也会成立反诈骗公共教育办事处，深入社区让公众提高防诈意识。

当局也将加强执法机构取缔钱骡的手段，阻止钱骡协助骗子洗黑钱，也避免人们滥用Singpass验证信息进行诈骗勾当。

随着越来越多人滥用新化合致幻药，以及全球对毒品的态度也更开放，我国维护无毒社会的任务面对更艰难挑战。国会今年3月三读通过滥用毒品法令修正内容，加强取缔新化合致幻药。

内政部继续通过数据与科技 提高效率更专注于增值任务

尚穆根说，内政团队会继续借助数据分析、机器人和无人操控系统等科技，提高运作效率并减低风险，让内政人员专注处理更有增值的任务。例如，通过移民与关卡局的新通关概念，居民、长期证件持有者和出境旅客将来不必出示护照就能通关；警方也计划扩大全岛电眼的覆盖范围，并采用视频分析技术加强应变决策。

面对激进思想在互联网散播的趋势，人们自我激进化的风险相应加剧。政府会继续通过社区、职场和学校把触角伸向民众，动员所有人各尽其责打击恐怖主义。

在打造坚韧、安全和可持续新加坡的主题下，各部门阐述我国将如何积极防范外部威胁，继续在区域乃至全球建立友好关系以推进共同利益，以及为未来世代留下更美好的新加坡。

国家安全协调秘书处隶属总理公署，负责协调政府应对中期国家安全风险的整体方案，包括在经济和社会领域与日俱增的风险。主管秘书处的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤在施政方针附录中说，对新加坡这样一个多元种族和宗教的国家而言，加强社会韧性极为重要。

“我们须继续在和平时期加强团结与信任基础，以便在危机时刻保持‘一个新加坡’的团结身份。”

张志贤说，不断加速的数码化进程给我国的社会韧性和凝聚力带来更严峻考验，数码互联互通虽然有利于商家和人民，却也让人们更容易受外来势力和假信息的影响。秘书处将与政府机构合作制定策略应对这些风险。