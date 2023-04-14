陈芳宜说：“如果两极冰盖融化，新加坡所在的热带地区将是海平面上升最快的地方，这是促使我要做海平面研究原因之一。”

身处南极半岛仰望一座座冰山，海平面研究员陈芳宜（27岁）感觉像踏入了另一个星球，在被眼前的壮观场景惊艳之余，她也对自己所做的研究有了新的使命感。

陈芳宜之前在南洋理工大学亚洲环境学院修读地球科学，2019年毕业后她选择继续在学校深造，通过研究珊瑚和红树林沉积物分析过去海平面的变化。

她说：“新加坡是四面环海的低洼国家，还是大学生时，我就意识到如果两极的冰盖融化，新加坡所在的热带地区将是海平面上升最快的地方，这是促使我想要做海平面研究的原因之一。”

为更好地了解海平面上升的问题，作为博士生的陈芳宜今年2月跟随南大研究团队，远赴寒冷的南极洲采样。

从新加坡乘坐飞机到新西兰奥克兰，再到智利南端的蓬塔阿里纳斯，随后飞去南极洲南设得兰群岛最大的岛屿乔治王岛，整个旅途耗时至少36小时。

陈芳宜说，她们在南设得兰群岛和南极半岛尖端所见到的冰盖犹如一座座庞大的大山，但还远不及东部南极洲超过四公里高的冰盖，让她不禁想到如果这些冰盖全部融化，会产生多么可怕的后果。“这让我对我们所做的海平面研究，有了新的使命感。”

到南极洲展开研究的约10天里，陈芳宜到欺骗岛（Deception Island）等不同地方采集30多个空气样本，分析其中的微生物，并与其他地方发现的微生物作比较。

这些微生物有可能透露影响南极洲冰盖融化的水分从何而来，或是作为基线，把存在于世界上最原始地点之一的微生物与人们现在居住的地方进行比较。

但陈芳宜说，研究还在初步阶段，要等处理相关数据后，才会知道可以回答哪些研究问题，以及对新加坡的启示。

她也提到，由于南极洲特殊和原始的环境，做研究时必须很谨慎地避免交叉污染不同地区。“每次下船时我们都得清洗靴子，之后不能碰到任何东西、坐下或将背包放在地上，因为你不知道你会带去什么东西，更不想因此影响到那边的野生动物……这是在南极洲做研究须特别考虑的生物安全问题。”