卫生部从本财政年起 对三公共医疗集群资助采按人计酬模式

王康威 张丁元

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联合早报

更新 /
更新 / 2023年4月15日 7:23 AM
发布 /
发布 / 2023年4月15日 5:00 AM
卫生部长王乙康（右一）指出，在健康SG计划下卫生部和医疗集群有更大的动力去提供预防性护理，帮助人们保持健康。其中 ，国立健保集团将与区内的全科医生合作推荐运动和手工课程等社会处方。（关俊威摄）
卫生部长王乙康（右一）指出，在健康SG计划下卫生部和医疗集群有更大的动力去提供预防性护理，帮助人们保持健康。其中 ，国立健保集团将与区内的全科医生合作推荐运动和手工课程等社会处方。（关俊威摄）

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卫生部长王乙康在国立健保集团的全民健康公社活动上致辞时说，从本财政年起，三大公共医疗集群新保集团、国立健保集团以及国立大学医学组织已开始根据“按人计酬”的资助模式获得拨款。过去，当局按照医院提供的手术和治疗等服务量给予津贴。

健康SG计划即将推出，卫生部对三大公共医疗集群的资助模式已改为”按人计酬”，即根据看诊人数，每年拨出固定款项，财政部拨给卫生部的预算也将根据按人计酬的增长计算。

卫生部长王乙康星期五（4月14日）在国立健保集团的全民健康公社（POPCollect）活动上致辞时说，从本财政年起，三大公共医疗集群新保集团、国立健保集团以及国立大学医学组织已开始根据“按人计酬”（capitation）的资助模式获得拨款。过去，当局按照医院提供的手术和治疗等服务量给予津贴。

他说：“卫生部和公共医疗集群的拨款预算，可随着我们所照顾的居民数量和年龄段而增加，但这不能只是因为我们进行更多手术和复杂治疗而增加。我们如今有更大的动力去提供预防性护理，帮助人们保持健康，以确保成本不会不可持续地攀升。”

他也说，卫生部和公共医疗集群的合作关系不能只建立在关键绩效指标（KPI）、结构和程序，而是更多放在自律、赋权和共同目标。例如集群应有更多权力、灵活性和支援来与其他伙伴合作或提供新的服务，更好地为居民提供预防性治疗或无缝连接的护理。

医疗集群须把注意力 从病患转移至居民

国立健保集团副首席执行总裁（综合护理）苏源财教授说，在健康SG计划下，医疗集群扮演的角色将是协助建立关系和注重人口健康，确保居住在区域内的150万名居民不会需要急诊治疗，因此集群须把注意力从病患转移至居民，这就需要按人计酬和与伙伴合作。

集群也已向区内的全科医生提出五个合作领域，包括协助医生为病患推荐社区活动等社会处方。

谈到如何落实健康SG计划，王乙康说许多国家都让全科医生参与公共健康，新加坡虽然也向这些国家学习，但在进行几轮设计后，健康SG计划的推行方式有所不同，且行得通。

其中，在健康SG计划下，全科诊所的收入占比也会改变，更多的收入会来自向居民提供预防性护理，政府所给予的服务费，以及提供更多包括疫苗接种以及健康检查等获政府津贴的服务。

卫生部自3月中就开始招募全科医生加入健康SG计划，目前加入基层医疗护理网络计划（Primary Care Networks，简称PCN）的九成诊所已报名参加。王乙康说，截至星期四（13日），1200家参与社保援助计划（CHAS）的全科诊所，有约800家加入健康SG。

卫生部将按照计划在今年7月正式推出健康SG计划，40岁及以上慢性疾病患者若定期到全科诊所复诊，医生也加入了健康SG，可预先在5月报名参加计划。

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