卫生部从本财政年起 对三公共医疗集群资助采按人计酬模式

卫生部长王乙康在国立健保集团的全民健康公社活动上致辞时说，从本财政年起，三大公共医疗集群新保集团、国立健保集团以及国立大学医学组织已开始根据“按人计酬”的资助模式获得拨款。过去，当局按照医院提供的手术和治疗等服务量给予津贴。

健康SG计划即将推出，卫生部对三大公共医疗集群的资助模式已改为”按人计酬”，即根据看诊人数，每年拨出固定款项，财政部拨给卫生部的预算也将根据按人计酬的增长计算。

卫生部长王乙康星期五（4月14日）在国立健保集团的全民健康公社（POPCollect）活动上致辞时说，从本财政年起，三大公共医疗集群新保集团、国立健保集团以及国立大学医学组织已开始根据“按人计酬”（capitation）的资助模式获得拨款。过去，当局按照医院提供的手术和治疗等服务量给予津贴。

他说：“卫生部和公共医疗集群的拨款预算，可随着我们所照顾的居民数量和年龄段而增加，但这不能只是因为我们进行更多手术和复杂治疗而增加。我们如今有更大的动力去提供预防性护理，帮助人们保持健康，以确保成本不会不可持续地攀升。”

他也说，卫生部和公共医疗集群的合作关系不能只建立在关键绩效指标（KPI）、结构和程序，而是更多放在自律、赋权和共同目标。例如集群应有更多权力、灵活性和支援来与其他伙伴合作或提供新的服务，更好地为居民提供预防性治疗或无缝连接的护理。

医疗集群须把注意力 从病患转移至居民

国立健保集团副首席执行总裁（综合护理）苏源财教授说，在健康SG计划下，医疗集群扮演的角色将是协助建立关系和注重人口健康，确保居住在区域内的150万名居民不会需要急诊治疗，因此集群须把注意力从病患转移至居民，这就需要按人计酬和与伙伴合作。

集群也已向区内的全科医生提出五个合作领域，包括协助医生为病患推荐社区活动等社会处方。

谈到如何落实健康SG计划，王乙康说许多国家都让全科医生参与公共健康，新加坡虽然也向这些国家学习，但在进行几轮设计后，健康SG计划的推行方式有所不同，且行得通。

其中，在健康SG计划下，全科诊所的收入占比也会改变，更多的收入会来自向居民提供预防性护理，政府所给予的服务费，以及提供更多包括疫苗接种以及健康检查等获政府津贴的服务。

卫生部自3月中就开始招募全科医生加入健康SG计划，目前加入基层医疗护理网络计划（Primary Care Networks，简称PCN）的九成诊所已报名参加。王乙康说，截至星期四（13日），1200家参与社保援助计划（CHAS）的全科诊所，有约800家加入健康SG。

卫生部将按照计划在今年7月正式推出健康SG计划，40岁及以上慢性疾病患者若定期到全科诊所复诊，医生也加入了健康SG，可预先在5月报名参加计划。