陷假公安骗局 今年来62人被骗690万元“保释金”

一名23岁女子本月接到一通声称来自移民与关卡局人员的电话，指她有一个非法冠病药物的包裹被扣留在关卡，还把电话转给“中国公安”。骗子除了要求受害人每天“报到”六次和交保释金，还要求她拍视频“诱捕”犯罪团伙，实则用以勒索家属。

误坠冒充中国官员的骗局，23岁女子被骗走近3万元“保释金”，还自拍绑架视频，幸好警方在接获报案的六小时内找到受骗女子。今年1月以来，已有至少62人落入假冒官员骗案，损失总金额至少690万元。

新加坡警察部队星期六（4月15日）发文告说，警方于4月12日接获一名23岁女子被绑架的报案。女子在中国的父母收到一段视频，女儿的手脚被捆绑，一名讲华语的陌生人向他们索取赎金。

裕廊警署、刑事侦查局、警察情报局，以及商业事务局的查案人员随即展开调查，六个小时内在一家酒店找到受害女子，证实她是假中国公安骗局的受害者。

初步调查显示，受害者本月接到一通声称来自移民与关卡局人员的电话，指她有一个非法冠病药物的包裹被扣留在关卡。骗子以调查为由，把电话转给假扮“中国公安”的同伙，并要求受害者在调查期间，每天通过社媒短信向“中国公安”报到六次。

骗子也声称，若受害者无法缴交“保释金”，可能被遣送回国。受害者深信不疑，竟将15万元人民币（约2万9000新元）汇入由骗子控制的银行户头。

4月10日，骗子指示受害者与外界断绝联系以协助调查，并要求她拍摄一段手脚被捆绑的视频，假装被捕。骗子告诉受害者，这段视频将用于诱捕犯罪团伙的其他成员。在受害者不知情的情况下，骗子利用她拍摄的视频勒索她的父母。

上述案件的调查仍在进行。文告没有提及有人落网。

警方于4月12日和13日还追踪到另外两男一女。他们相信都坠入类似骗局，过程中还涉嫌帮助诈骗团伙洗钱。其中一人被骗89万1000元人民币的“保释金”。

警方说，冒充中国官员团伙的惯用诈骗手法如下：

受害者通常会收到第一个骗子打来的电话，声称是政府官员，并指受害者滥用身份注册银行户头、信用卡或手机号码，涉及洗钱或其他犯罪行为。受害者有时也会被告知，当局没收了他们的包裹，里头有违禁品，或被告知涉嫌参与散播谣言。

第一个骗子过后会将受害者的电话，转给第二个骗子，后者自称是“中国官员”。这时受害者会被告知，他们正在接受犯罪或洗钱活动的调查。骗子下来会要求受害者转用WhatsApp、Telegram或其他社交应用沟通。

“中国官员”随后可能会指示受害者，交出银行户头信息、为助查而必须向第三方银行账户转账、开设新银行账户、随时报告行踪并不得泄漏调查细节，以及与身份不明的人见面并交出、收下或签署假文件等。

文告说，骗子有时还会骗受害者，让他们待在骗子安排的“安全屋”里与世隔绝，并要求他们拍摄一段自己被绑架的视频。这些视频后来就会发送给受害者的亲属，用来勒索赎金。

警方：未经批准 海外机构无权在我国执法

警方强调，我国政府官员不会通过电话联系公众，声称公众在海外触法，或在电话中将公众转介给海外执法官员，因此公众切勿理会这类电话。未经我国政府批准之前，海外机构无权在新加坡展开执法行动、逮捕任何人或要求公众协助任何形式的调查。

公众可拨警方热线1800-255-0000，或拨打999报警求助。此外，公众也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网www.scamalert.sg，了解更多防范骗案信息。