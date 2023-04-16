参展车商削价推出优惠配套刺激买气 二手车受青睐 有车商两小时卖七辆

由新报业媒体集团举办的Cars@Expo汽车展销会，星期六在新加坡博览中心拉开帷幕，不少参展车商通过削价来吸引买家，面对高昂的拥车证成价，不少潜在买家转而选择二手车。

三大汽车组别的拥车证成价创新高，参与汽车展销会的车商除了削价，也推出优惠配套以刺激买气。由于拥车证成价居高不下，潜在买家对二手车兴趣增加，有业者在两小时内售出七辆二手车。

由新报业媒体集团举办的Cars@Expo汽车展销会，星期六（4月15日）在新加坡博览中心第3B和第4展厅拉开帷幕。为期两天的展销会共设29个展位，涵盖35个汽车品牌，包括沃尔沃（Volvo）、立胜（Lexus），奥迪（Audi）和本田（Honda），以及电动汽车品牌如比亚迪（BYD）等。

不少参展车商通过削价来吸引买家，例如宝马（BMW）216i Gran Coupe在展销会上的售价为18万7888元，比原价低了近4万元；福士伟根（Volkswagen）Arteon Elegance 2.0 TSI从24万5900元削减1万6000元，至22万9900元；BYD的车款一律有3000元折扣。二手车商也推出介于2000元至3万元的折扣，像是福特（Ford）野马5.0A GT从36万5800元降至33万5800元。

在最新一轮拥车证公开投标活动中，对应大众市场需求的中小型汽车（A组）、大型及豪华车组（B组）和一般用于注册B组汽车的公开组（E组）成价都创新高，分别报9万6501元、11万8501元和11万8990元。

面对高昂的拥车证成价，不少潜在买家转而选择二手车。佘蕙燕（33岁，销售人员）的车子拥车证将在明年到期，她星期六到会场参观第一个展位后，就以12万2800元购入一辆二手马赛地GLA 180。

她受访时说：“我的预算是14万元，以现在的拥车证成价，要买一辆新车几乎不可能。刚好这辆车的车价在我预算内，又是我心仪的车款，所以就购买了。”

廖宝祝（52岁，自雇人士）与丈夫花28万3888元买了一辆二手丰田Alphard。她告诉记者，拥车证成价太高，由于他们育有四名孩子，需要一辆七人座汽车，新车款式大多空间太狭小，因此二手车是最理想的选择。

汽车展销会今天最后一天

第二次参与展销会的二手车商Car Choice新加坡今年有22款车辆参展，比去年多出一倍。销售经理李勒团说：“昂贵的拥车证无疑会让买家却步，但二手车的折旧率和所须缴付的定金更低，所以我相信会有更多人转向购买二手车。”

Cosmo Automobiles在展销会开始不到两小时便售出七辆二手车，公司董事总经理庄壁鸿认为，拥车证成价低时，消费者会更倾向购买新车，反之二手车则是更受欢迎的选项。

BYD销售主管陈竑润说，虽然更高的拥车证成价会让消费者转向购买二手车，但由于电动车并不常见，市场上的二手电动车更是少，因此他并不担心新车销量会有太大的影响。

主办方新报业媒体集团受询时说，展销会首日访客量令人鼓舞，两天预计可吸引约8万人到场。星期日（16日）是展销会的最后一日，公众可从上午10时至晚上8时免费入场。