蔡厝港添新设施 本地唯一BMX脚踏车游乐赛场落户碧林

我国唯一的小轮车（BMX）越野脚踏车赛道和训练道，确定落户蔡厝港集选区碧林分区。与它相邻的是新的综合体育设施，设有多用途球场、有盖篮球场、健身角落和儿童游乐场。

国家发展部长李智陞星期天（4月16日）走访碧林区，他在碧林基层组织顾问黄文鸿的陪同下，到立达高级特别学校（APSN Delta Senior School）出席碧林关怀计划（Brickland Cares）家庭嘉年华。黄文鸿在嘉年华上公布兴建综合体育设施和BMX脚踏车游乐赛场的计划。

邻里体育计划预计2025年落成

透过邻里体育计划（Sports-in-Precinct），蔡厝港7道第810A座组屋对面的空地将在今年下半年动土，兴建多用途球场、有盖篮球场、健身角落和儿童游乐场，工程预计2025年完工。这些设施根据居民的建议和反馈设计，并得到碧林公民咨询委员会、新加坡体育理事会和蔡厝港市镇理事会支持。

碧林区是上届大选重新划分选区后，蔡厝港集选区内的新分区。黄文鸿受访时说，碧林区目前没有购物中心或民众俱乐部作为聚点，碧林基层组织因此想到通过建造一个体育设施，将不同年龄和种族的居民聚在一起。

碧林基层组织和新加坡脚踏车联合会也将在综合体育设施旁，建造碧林脚踏车游乐赛场，以及开设BMX儿童训练学院，这两个项目预计2024年下半年落成。

名为The Bricks的脚踏车游乐赛场将有BMX赛道，以及全长约350公尺、适合三岁或以上骑士使用的波浪形训练道（pump tracks）。

淡滨尼9道的淡滨尼脚踏车公园，原是我国唯一BMX赛道。它是为2010年青年奥林匹克运动会而建的，但在2014年关闭以兴建住宅。

新加坡脚踏车联合会会长邢祥进受访时说，他们之后改到新加坡赛马场开设BMX儿童训练学院，但随着租约去年6月到期，他们再次“无家可归”，得另外物色场地，黄文鸿当时提议他们落户碧林。

邢祥进说，学员目前要使用专业赛道训练，得趁着学校假期到马来西亚柔佛，非常不方便，他们很高兴觅得“新家”。建造费方面，脚踏车联合会已筹得50万元，并计划在今年筹集更多资金。邢祥进也说，希望在脚踏车游乐赛场建成后，与附近学校合作，鼓励更多年轻人使用赛道。

学习BMX已有九年的慧琳（Tara Alayna Weilin，15岁）受访时说，面对没有赛道的情况，训练只能以力量和健身为重。“有了赛道，我们就能在力量和技能训练之间取得更好的平衡，这对BMX赛车手和运动员是很关键的。”

住在女皇镇的她也说，相较于舟车劳顿到柔佛，新赛道的地点无疑更加方便，省下的交通时间可让她去做其他事。

受访碧林居民也对新设施表示欢迎。住在蔡厝港5道第487A座组屋的白士强（47岁，化学科研人员）说：“我平时很喜欢运动，周末经常跟儿子去骑脚踏车、跑步。这个设施离我们非常近，以后我们运动就更方便了。”

李智陞星期天也参观了在飞跃乐龄活动中心（碧林）举办的Project Seed计划，看青年义工向乐龄人士讲解绿色环保倡议，并引导他们动手实践，如组装微型太阳能房。李智陞和黄文鸿过后也走访吉丰购物中心和巴刹，同商家和居民互动。